كل ما تريد معرفته حول ضغط الدم الثانوي.. تفاصيل

على الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم من المضاعفات الصحية السائدة ، فإن حوالي 70 في المائة من الحالات لا يتم تشخيصها، وأحد الأسباب هو نقص الوعي حول الأسباب وعوامل الخطر.

ولا يعرف الكثيرون حتى أن هناك نوعين من ارتفاع ضغط الدم - الابتدائي والثانوي، وارتفاع ضغط الدم الأساسي هو الأكثر شيوعًا بسبب عادات نمط الحياة السيئة أو التاريخ العائلي ، في حين أن ارتفاع ضغط الدم الثانوي عادة ما يكون نتيجة لحالات طبية أخرى، ويمثل حوالي 10 في المائة من جميع حالات ارتفاع ضغط الدم ، وغالبًا ما لا يتم تشخيصه.

يتميز ارتفاع ضغط الدم بارتفاع ضغط الدم في الأوعية الدموية عن المعدل الطبيعي، يتم تقييمه من خلال الرقم الانقباضي والانبساطي الذي يظهر على جهاز مراقبة ضغط الدم.

يحدث ارتفاع ضغط الدم الثانوي نتيجة مرض أو حالة معروفة يعاني منها المريض لفترة طويلة، يختلف هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم عن ارتفاع ضغط الدم الأساسي من نواحٍ عديدة، يمكن أن يساعد العلاج المناسب لارتفاع ضغط الدم الثانوي أيضًا في السيطرة على الحالة الصحية الأساسية وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات متعلقة بالصحة.

تمامًا مثل ارتفاع ضغط الدم الأساسي ، فإن ارتفاع ضغط الدم الثانوي له علامات خفية، حتى إذا وصلت إلى مستوى خطير ، وإذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم ، فإن هذه العلامات الشائعة تشير إلى احتمال إصابتك بارتفاع ضغط الدم الثانوي: