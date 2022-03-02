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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

دراسة : القيلولة تحميك من ارتفاع ضغط الدم

القيلولة
القيلولة

كشفت دراسة يونانية جديدة، أن القيلولة اليومية هي الحل لمشكلة صحية رئيسية، حيث أن القيلولة أثبتت فعاليتها في خفض ضغط الدم مثل تقليل تناول الملح والكحول.

علق الدكتور مانوليس كاليستراتوس، طبيب القلب في مستشفى أسكليبيون العام في فولا باليونان حيث أجريت الدراسة: "يبدو أن النوم في منتصف النهار يخفض مستويات ضغط الدم بنفس القدر مثل التغييرات الأخرى في نمط الحياة".

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وعلى وجه التحديد ، طُلب من 212 مشاركًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم (متوسط ​​القراءة 130 ملم زئبق) ارتداء أجهزة مراقبة ضغط الدم على مدار اليوم أولئك الذين أخذوا قيلولة لمدة ساعة في اليوم عانوا من انخفاض متوسط ​​في ضغط الدم بمقدار 3 ملم زئبق مقارنة بمن لم يفعلوا ذلك.

أدى ذلك إلى الاعتقاد بأن كل ساعة قيلولة تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بمعدل 3 ملم زئبق ، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم بمعدل 5 ملم زئبق بالمقارنة ، يمكن أن يساعد تناول أحد أدوية ضغط الدم في خفض مستواك بمتوسط ​​5 إلى 7 ملم زئبق.

ووفقا لموقع delicious تعكس نتائج القيلولة أيضًا نفس نتائج تقييد الوجبات الغذائية، على سبيل المثال يمكن أن يؤدي تقليل الملح والكحول إلى خفض مستويات ضغط الدم بمقدار 3 إلى 5 ملم زئبق، استنادًا إلى النتائج التي توصلنا إليها، إذا كان لدى شخص ما رفاهية أخذ قيلولة أثناء النهار، فقد يكون لها أيضًا فوائد لارتفاع ضغط الدم .

وتابع: "من الواضح أننا لا نريد تشجيع الأشخاص على النوم لساعات متتالية خلال النهار ، ولكن من ناحية أخرى ، لا ينبغي أن يشعروا بالذنب إذا تمكنوا من أخذ القيلولة قصيرة، بالنظر إلى الفوائد الصحية المحتملة".

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