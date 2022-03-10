الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يهزم ساوثهامبتون.. أستون فيلا يواصل التألق أمام ليدز

واصل أستون فيلا سلسلة إنتصاراته بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 20 للبريميرليج.



أنهى الفريق الضيوف شوط المواجهة الأول متقدماً بهدف جاء في الدقيقة الـ 22 عن طريق النجم البرازيلي فيليب كوتينيو.



وأضاف الظهير البولندي ماتي كاش ثاني الأهداف في الدقيقة 66، ووقع قلب الدفاع كالوم تشامبرز على الثالث في الدقيقة 73.

ليصبح رصيد فيلا 36 نقطة، ويحتل الفريق المركز التاسع، أما فقد توقف رصيده عند 23 نقطة، في المركز السادس عشر.

كما انتصر فريق نيوكاسل يونايتد، على مضيفه ساوثهامبتون بهدفين لهدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز،



تقدم أصحاب الأرض بهدف حمل توقيع اللاعب ستيوارت آرمستونج، عند الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء.



وعاد الضيوف بهدفين سجلهما النيوزلندي كريس وود في الدقيقة 32، والبرازيلي برونو جيماريش في الدقيقة 52، وفاز في المواجهة.

وبالتالي أصبح رصيد نيوكاسل 31 نقطة، وبقي الرابع عشر في الترتيب، وبقي ساوثهامبتون بـ 35 نقطة، في المركز العاشر.

