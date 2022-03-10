الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يدك شباك نوريتش سيتي بثلاثية ويعزز موقعه في الصدارة

حقق تشيلسي فوزا صعبا على نورويتش سيتي بثلاثة أهداف لهدف، وذلك في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم تريفوه تشالوباه بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة، ليضع تشيلسي في المقدمة أمام أصحاب الأرض.

و أضاف ماسون ماونت هدف البلوز الثاني بحلول الدقيقة الرابعة عشر من عمر اللقاء.

في الشوط الثاني سجل تيمو بوكي هدف نورويتش الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 69، وقبل إطلاق صافرة النهاية أحرز كاي هافيرتز الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وارتفع رصيد تشيلسي بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 56 يحتل بهم الفريق المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد نورويتش عند النقطة رقم 17 في المركز الأخير.

