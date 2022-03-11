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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اللون الأحمر يكسو رمال أشهر شواطئ أستراليا

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي في استراليا صور و مقاطع فيديو لأحد أشهر الشواطئ في استراليا و المعروف برماله البيضاء النقية و التي كان يقصدها السياح .


و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شاطئ هيامز في استراليا المعروف بأنه تكسوه الرمال البيضاء التي تميل إلى اللون الشفاف تحول من ذلك اللون الفاتح إلى الإحمرار. 

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تداول المواطنين الذين يقطنون في نفس المنطقة القريبة من الشاطئ، صورا من أيام لشكل  الشاطئ بعدما إجتاحه اللون الأحمر الخاص ببعض الطحالب الحمراء التي تعيش في أعماق تلك المنطقة . 
فوجئ سكان تلك المنطقة في استراليا، بتحول لون الشاطئ من اللون الأبيض ناصع البياض إلى اللون الأحمر القاتم، و قاموا بإلتقاط عدد كبير من الصور و قاموا بتداولها عبر منصات التواصل الإجتماعي . 
جدير بالذكر ان شاطئ هيامز في استراليا من أكثر الشواطئ جذبا للسياح بسبب رماله ناصعة البياض ، و الذي تقام عليه رياضة ركوب الأمواج  و إلتقاط الصور التذكراية على الشاطئ الخاص به .

 

رواد التواصل الإجتماعي استراليا صور السياح شاطء شاطئ هيامز

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