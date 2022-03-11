اللون الأحمر يكسو رمال أشهر شواطئ أستراليا

تداول رواد التواصل الإجتماعي في استراليا صور و مقاطع فيديو لأحد أشهر الشواطئ في استراليا و المعروف برماله البيضاء النقية و التي كان يقصدها السياح .



و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن شاطئ هيامز في استراليا المعروف بأنه تكسوه الرمال البيضاء التي تميل إلى اللون الشفاف تحول من ذلك اللون الفاتح إلى الإحمرار.



تداول المواطنين الذين يقطنون في نفس المنطقة القريبة من الشاطئ، صورا من أيام لشكل الشاطئ بعدما إجتاحه اللون الأحمر الخاص ببعض الطحالب الحمراء التي تعيش في أعماق تلك المنطقة .

فوجئ سكان تلك المنطقة في استراليا، بتحول لون الشاطئ من اللون الأبيض ناصع البياض إلى اللون الأحمر القاتم، و قاموا بإلتقاط عدد كبير من الصور و قاموا بتداولها عبر منصات التواصل الإجتماعي .

جدير بالذكر ان شاطئ هيامز في استراليا من أكثر الشواطئ جذبا للسياح بسبب رماله ناصعة البياض ، و الذي تقام عليه رياضة ركوب الأمواج و إلتقاط الصور التذكراية على الشاطئ الخاص به .