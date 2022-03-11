مش بس كورونا.. أسباب غير متوقعة لـ ضيق التنفس

يعتقد عدد كبير من الأشخاص، أن ضيق التنفس لا يحدث إلا بسبب الإصابة بأمراض الصدر مثل كورونا والربو، ولكن فى الحقيقة هناك الكثير من الأسباب وراء المعاناة من ضيق التنفس.

وكشف موقع “clevelandclinic”، أن هناك العديد من الاضطرابات الطبية المختلفة يمكن أن تسبب ضيقًا في التنفس، أبرزها أمراض الرئة والقلب حيث يعتمد التنفس الصحي على هذه الأعضاء لنقل الأكسجين إلى جسمك.

أسباب ضيق التنفس المستمر



قصور القلب: أثناء قصور القلب ولا يمكن للدم أن يملأ القلب ويفرغه بشكل صحيح وقد تتسبب هذه الحالة في تراكم السوائل في رئتيك، مما يجعل التنفس صعبًا.



أمراض الرئة: يمكن أن يتسبب تلف أنسجة الرئة من أمراض مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن المرتبط بتدخين التبغ (COPD) في ضيق التنفس ويمكن أن تسبب الأورام، مثل سرطان الرئة وضيق التنفس أيضًا.



السمنة: يمكن أن تؤدي السمنة المفرطة إلى إجهاد رئتيك وتجعل التنفس صعبًا.



ضعف اللياقة البدنية: يمكن أن يؤدي عدم اللياقة بسبب الخمول أو المرض إلى ضيق التنفس.

الربو: يمكن أن يؤدي تضيق المسالك الهوائية الناجم عن الربو إلى صعوبة التنفس.

أسباب ضيق التنفس الحاد

تتضمن العوامل التي قد تسبب ضيقًا حادًا في التنفس (يختفي بعد أسبوع أو نحو ذلك) ما يلي:

الحساسية: غالبًا ما يشعر الناس بضيق في التنفس أثناء رد الفعل التحسسي.



القلق: يمكن أن يسبب القلق فرط التنفس (تنفس سريع وثقيل).



الاختناق: يمكن أن يؤدي انسداد الحلق إلى صعوبة دخول الهواء إلى رئتيك وخروجهما منه ويؤدي استنشاق الطعام أو أي شيء إلى رئتيك أيضًا إلى منع تدفق الهواء.



الانصمام الرئوي: يحدث هذا عندما يكون لديك جلطة دموية في رئتيك وهذه الحالة هي حالة طبية طارئة.



النوبة القلبية: يمكن أن يؤدي الانسداد الذي يوقف تدفق الدم إلى القلب إلى ضيق التنفس المخيف وإذا لاحظت هذه الأعراض جنبًا إلى جنب مع أعراض النوبة القلبية الأخرى فاتصل بالطوارئ.



العدوى: قد تنتج عدوى مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي مخاطًا يمنع تدفق الهواء إلى أجزاء من الرئتين ويمكن أن يتعارض ذلك مع انتشار الأكسجين في الدم.



الإصابة: الضلع المكسور يمكن أن يجعل التنفس مؤلمًا وصعبًا ويمكن أن يقلل النزيف وفقر الدم من عدد خلايا الدم الحمراء ، مما يقلل من كمية الأكسجين المنقولة في الدم.



الأدوية: يمكن أن تسبب بعض الأدوية إحساسًا بضيق الصدر وقد تسبب هذه الأعراض الستاتينات (الأدوية التي تقلل الدهون في الدم) وحاصرات بيتا التي تُعطى لارتفاع ضغط الدم لدى المصابين بالربو.



درجات الحرارة القصوى: يمكن أن يجعلك الشعور بالحر الشديد أو البرودة الشديدة تشعر وكأنك تواجه صعوبة في التنفس.