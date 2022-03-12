سلس البول أثناء الحمل.. ضعف عضلات الحوض والتهاب المسالك البولية أهم أسبابه.. تمارين كيجل و تجنب شرب كميات كبيرة من السوائل أبرز سبل العلاج

أسباب سلس البول أثناء الحمل

عوامل خطر سلس البول أثناء الحمل

تشخيص سلس الحمل

علاج السلس الناتج عن الحمل والوقاية منه

علامات تحتم رؤية الطبيب فورا





سلس البول أثناء الحمل هو عدم القدرة على التحكم في وظيفة الأمعاء أو المثانة أثناء الحمل، تعاني واحدة من كل ثلاث نساء تقريبًا من تسرب البول بكميات صغيرة أثناء الولادة في دراسة مقطعية أجريت على 750 امرأة حامل ، 300 عانين من سلس البول .



كشف موقع هيلثي عن أسباب سلس الحمل وتشخيصه وعلاجه والوقاية منه. يعتبر سلس البول الإجهادي أكثر أنواع سلس البول شيوعًا أثناء الحمل وبعده. قد يتسرب البول عند النساء أثناء الضحك أو السعال أو العطس أو القيام بنشاط بدني .

أثناء الحمل ، يحدث سلس البول الإجهادي لأن الطفل المتنامي في الرحم يضغط على المثانة التي تستريح تحته. هذا يسبب ضغطًا إضافيًا في المثانة ، مما يؤدي إلى تسرب البول في كثير من الأحيان أظهرت دراسة مقطعية على النساء الحوامل أن عددًا أكبر من النساء عانين من سلس البول في الأثلوث الثالث منه في الأثلوث الأول .

بعد الولادة ، يحدث سلس البول الإجهادي بسبب شد وإضعاف عضلات قاع الحوض (العضلات التي تدعم المثانة والرحم والأمعاء). عندما يستعد الجسم للولادة ، ويتحرك الطفل لأسفل ، تتغير مستويات هرمون البروجسترون ، مما يؤدي إلى تمدد عضلات قاع الحوض وهذا يعني أن العضلات التي تتحكم في المثانة تصبح ضعيفة مما يؤدي إلى سلس البول .

أسباب سلس الحمل



بصرف النظر عن حجم الرحم المتزايد أثناء الحمل والتأثير الهرموني أثناء الولادة ، قد يحدث سلس الحمل أيضًا للأسباب التالية .

تدلي أعضاء الحوض: الولادة ، وخاصة الولادة المهبلية ، قد تضعف عضلات قاع الحوض ، مما يؤدي إلى تدلي أعضاء الحوض. تنزلق المثانة والرحم والمستقيم إلى قناة المهبل ، مما يؤدي إلى سلس البول .

تلف عصب الحوض: قد تؤدي الولادة المهبلية الطويلة والصعبة إلى إتلاف أعصاب الحوض ، مما يؤثر على وظيفة المثانة.

الإصابة أثناء الولادة بالملقط: في بعض الحالات ، يتسبب توصيل الملقط في إصابة قاع الحوض وعضلات العضلة العاصرة الشرجية.

قد يؤدي الدفع المطول أثناء الولادة المهبلية إلى إصابة أعصاب الحوض ، مما يؤدي إلى سلس البول.



عوامل خطر سلس البول أثناء الحمل



بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسلس البول أثناء الحمل هي :

ضعف عضلات قاع الحوض سابقًا

الإمساك لأنه يضغط على قاع الحوض

التهاب المسالك البولية

الأمراض العصبية أو الجهاز العضلي الهيكلي ، مثل التهاب المفاصل والخرف والسكتة الدماغية

الحالات الصحية مثل السكري والسمنة وأمراض القلب

الحمل بمضاعفات

التدخين

نمط حياة مستقر

إنجاب طفل كبير الحجم

أكثر من حمل واحد



تشخيص سلس الحمل



سيأخذك طبيبك إلى الفحص البدني للتحقق من وظيفة مثانتك واستبعاد الحالات الطبية الأخرى. سيتم أيضًا طرح أسئلة تتعلق بـ الآتي:

تكرار إفراغ المثانة

تواتر تسرب البول

كمية البول المتسربة

أعراض أخرى

تشمل الاختبارات التشخيصية :

تحليل البول ، حيث يتم فحص عينة البول بحثًا عن عدوى محتملة تسبب سلس البول.

يساعد التصوير بالموجات فوق الصوتية في فحص ما إذا كانت المثانة تفرغ بالكامل أم لا.

اختبار إجهاد المثانة للتحقق من وجود علامات تسرب البول أثناء السعال.

يتضمن تنظير المثانة إدخال أنبوب رفيع بكاميرا مصغرة في مجرى البول. يساعد في فحص المثانة من الداخل.

ديناميكا البول لقياس الضغط داخل المثانة. خلال هذا الاختبار ، يُملأ الماء في المثانة من خلال أنبوب رفيع يتم إدخاله فيها.

علاج السلس الناتج عن الحمل والوقاية منه



عادة لا يتم علاج سلس الحمل بالأدوية. ومع ذلك ، فإن بعض خيارات العلاج المفضلة تشمل ما يلي:

1. قم بتضمين تمارين كيجل: تسمى أيضًا تمارين قاع الحوض ، يمكنك ممارستها قبل الحمل وأثناءه وبعده للوقاية من سلس البول وعلاجه .

تمارين مخروطية

شفاء النسيج العجاني

تقوية عضلات قاع الحوض

ضمان تحكم أفضل في المسالك البولية لأداء تمارين كيجل

شهيق وزفير

شد عضلات قاع الحوض واسحبها لأعلى وكأنك تتحكم في تدفق البول

تنفس بشكل طبيعي واضغط واستمر لمدة عشر ثوان

ثم استرخي وكرر العملية

قم بثلاث مجموعات من عشرة تمارين كل يوم

2. إنشاء يوميات المثانة: مفكرة المثانة مفيدة في تتبع سلس البول بشكل فعال. تسجيل وتيرة التبول وتتبع كمية ووقت وتكرار تسرب البول سيمكنك من فهم شدة الحالة والاستعداد للحمام قبل التعرض للتسرب .

3. تجنب المشروبات الغازية أو المحتوية على الكافيين لأنها تزيد من الرغبة في التبول. بدلاً من ذلك ، اشرب الماء والمشروبات منزوعة الكافيين لتعزيز قدرة المثانة .

4. تجنب شرب كميات كبيرة من السوائل بعد العشاء لتقليل التبول في الليل .

5. تناول نظام غذائي غني بالألياف لتجنب الإمساك لأن الضغط الإضافي الناتج عن هذه الحالة قد يزيد من خطر الإصابة بسلس البول .

6. يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط على المثانة وتفاقم سلس البول. لذلك ، قد يؤدي الحفاظ على وزن صحي بعد الولادة إلى تحسين التحكم في المثانة .

7. الإقلاع عن التدخين: يزيد التدخين من خطر الإصابة بالسعال المزمن ويهيج المثانة ، لذا الإقلاع عن التدخين لتحسين سلس البول .

8. قومي بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 دقيقة.

9. تجنب التمارين التي تتضمن رفع الأثقال ، والرياضات التي تتطلب الاحتكاك ، والالتواء المفرط ، والقفز ، وحبس النفس ، وتقويس الظهر ، والوقوف على ساق واحدة لفترة طويلة.



10. لا تتأخرى في الذهاب إلى المرحاض عندما يتم حثك على ذلك.

11. احصلي على علاج من التهاب المسالك البولية إذا كنت تعاني من هذه الحالة.

الأدوية والجراحة لعلاج سلس البول مطلوبة فقط في بعض الحالات. ومع ذلك ، من الجيد استشارة مقدم الرعاية الصحية حول هذا الموضوع .

علامات لرؤية الطبيب

يجب عليك استشارة طبيبك إذا واجهت

ألم أو حرقان أثناء التبول

حمة

آلام أسفل الظهر لا تتحسن مع الراحة

أي تسرب للسوائل من المهبل

إفرازات مهبلية غير عادية أو كريهة الرائحة