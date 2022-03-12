عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

سلس البول أثناء الحمل.. ضعف عضلات الحوض والتهاب المسالك البولية أهم أسبابه.. تمارين كيجل و تجنب شرب كميات كبيرة من السوائل أبرز سبل العلاج

سلس البول أثناء الحمل:
سلس البول أثناء الحمل: أنواعه وأسبابه ونصائح الوقاية منه

أسباب سلس البول أثناء الحمل 
عوامل خطر سلس البول أثناء الحمل
تشخيص سلس الحمل
علاج السلس الناتج عن الحمل والوقاية منه
علامات تحتم رؤية الطبيب فورا
 
 

سلس البول أثناء الحمل هو عدم القدرة على التحكم في وظيفة الأمعاء أو المثانة أثناء الحمل، تعاني واحدة من كل ثلاث نساء تقريبًا من تسرب البول بكميات صغيرة أثناء الولادة في دراسة مقطعية أجريت على 750 امرأة حامل ، 300 عانين من سلس البول .


كشف موقع هيلثي عن أسباب سلس الحمل وتشخيصه وعلاجه والوقاية منه. يعتبر سلس البول الإجهادي أكثر أنواع سلس البول شيوعًا أثناء الحمل وبعده. قد يتسرب البول عند النساء أثناء الضحك أو السعال أو العطس أو القيام بنشاط بدني .

أثناء الحمل ، يحدث سلس البول الإجهادي لأن الطفل المتنامي في الرحم يضغط على المثانة التي تستريح تحته. هذا يسبب ضغطًا إضافيًا في المثانة ، مما يؤدي إلى تسرب البول في كثير من الأحيان  أظهرت دراسة مقطعية على النساء الحوامل أن عددًا أكبر من النساء عانين من سلس البول في الأثلوث الثالث منه في الأثلوث الأول  .
بعد الولادة ، يحدث سلس البول الإجهادي بسبب شد وإضعاف عضلات قاع الحوض (العضلات التي تدعم المثانة والرحم والأمعاء). عندما يستعد الجسم للولادة ، ويتحرك الطفل لأسفل ، تتغير مستويات هرمون البروجسترون ، مما يؤدي إلى تمدد عضلات قاع الحوض وهذا يعني أن العضلات التي تتحكم في المثانة تصبح ضعيفة مما يؤدي إلى سلس البول .

txt

دراسات: السمنة تؤثر على الصحة الإنجابية للمرأة وتقلل فرص الحمل

txt

أعراض التسمم بفيتامين أ.. وكيفية استهلاكه بأمان أثناء الحمل

أسباب سلس الحمل


بصرف النظر عن حجم الرحم المتزايد أثناء الحمل والتأثير الهرموني أثناء الولادة ، قد يحدث سلس الحمل أيضًا للأسباب التالية  .

تدلي أعضاء الحوض: الولادة ، وخاصة الولادة المهبلية ، قد تضعف عضلات قاع الحوض ، مما يؤدي إلى تدلي أعضاء الحوض. تنزلق المثانة والرحم والمستقيم إلى قناة المهبل ، مما يؤدي إلى سلس البول  .
تلف عصب الحوض: قد تؤدي الولادة المهبلية الطويلة والصعبة إلى إتلاف أعصاب الحوض ، مما يؤثر على وظيفة المثانة.
الإصابة أثناء الولادة بالملقط: في بعض الحالات ، يتسبب توصيل الملقط في إصابة قاع الحوض وعضلات العضلة العاصرة الشرجية.
قد يؤدي الدفع المطول أثناء الولادة المهبلية إلى إصابة أعصاب الحوض ، مما يؤدي إلى سلس البول.
 

عوامل خطر سلس البول أثناء الحمل


بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسلس البول أثناء الحمل هي  :

ضعف عضلات قاع الحوض سابقًا
الإمساك لأنه يضغط على قاع الحوض
التهاب المسالك البولية
الأمراض العصبية أو الجهاز العضلي الهيكلي ، مثل التهاب المفاصل والخرف والسكتة الدماغية
الحالات الصحية مثل السكري والسمنة وأمراض القلب
الحمل بمضاعفات
التدخين
نمط حياة مستقر
إنجاب طفل كبير الحجم
أكثر من حمل واحد 


تشخيص سلس الحمل


سيأخذك طبيبك إلى الفحص البدني للتحقق من وظيفة مثانتك واستبعاد الحالات الطبية الأخرى. سيتم أيضًا طرح أسئلة تتعلق بـ الآتي: 

تكرار إفراغ المثانة
تواتر تسرب البول
كمية البول المتسربة
أعراض أخرى
تشمل الاختبارات التشخيصية  :
تحليل البول ، حيث يتم فحص عينة البول بحثًا عن عدوى محتملة تسبب سلس البول.
يساعد التصوير بالموجات فوق الصوتية في فحص ما إذا كانت المثانة تفرغ بالكامل أم لا.
اختبار إجهاد المثانة للتحقق من وجود علامات تسرب البول أثناء السعال.
يتضمن تنظير المثانة إدخال أنبوب رفيع بكاميرا مصغرة في مجرى البول. يساعد في فحص المثانة من الداخل.
ديناميكا البول لقياس الضغط داخل المثانة. خلال هذا الاختبار ، يُملأ الماء في المثانة من خلال أنبوب رفيع يتم إدخاله فيها.

علاج السلس الناتج عن الحمل والوقاية منه


عادة لا يتم علاج سلس الحمل بالأدوية. ومع ذلك ، فإن بعض خيارات العلاج المفضلة تشمل ما يلي:

1. قم بتضمين تمارين كيجل: تسمى أيضًا تمارين قاع الحوض ، يمكنك ممارستها قبل الحمل وأثناءه وبعده للوقاية من سلس البول وعلاجه .

تمارين مخروطية

شفاء النسيج العجاني
تقوية عضلات قاع الحوض
ضمان تحكم أفضل في المسالك البولية لأداء تمارين كيجل 

شهيق وزفير
شد عضلات قاع الحوض واسحبها لأعلى وكأنك تتحكم في تدفق البول
تنفس بشكل طبيعي واضغط واستمر لمدة عشر ثوان
ثم استرخي وكرر العملية
قم بثلاث مجموعات من عشرة تمارين كل يوم

2. إنشاء يوميات المثانة: مفكرة المثانة مفيدة في تتبع سلس البول بشكل فعال. تسجيل وتيرة التبول وتتبع كمية ووقت وتكرار تسرب البول سيمكنك من فهم شدة الحالة والاستعداد للحمام قبل التعرض للتسرب .

3. تجنب المشروبات الغازية أو المحتوية على الكافيين لأنها تزيد من الرغبة في التبول. بدلاً من ذلك ، اشرب الماء والمشروبات منزوعة الكافيين لتعزيز قدرة المثانة  .

4. تجنب شرب كميات كبيرة من السوائل بعد العشاء لتقليل التبول في الليل  .

5. تناول نظام غذائي غني بالألياف لتجنب الإمساك لأن الضغط الإضافي الناتج عن هذه الحالة قد يزيد من خطر الإصابة بسلس البول .

6. يمكن أن تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط على المثانة وتفاقم سلس البول. لذلك ، قد يؤدي الحفاظ على وزن صحي بعد الولادة إلى تحسين التحكم في المثانة .

7. الإقلاع عن التدخين: يزيد التدخين من خطر الإصابة بالسعال المزمن ويهيج المثانة ، لذا الإقلاع عن التدخين لتحسين سلس البول .

8. قومي بممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة 30 دقيقة.

9. تجنب التمارين التي تتضمن رفع الأثقال ، والرياضات التي تتطلب الاحتكاك ، والالتواء المفرط ، والقفز ، وحبس النفس ، وتقويس الظهر ، والوقوف على ساق واحدة لفترة طويلة.


10. لا تتأخرى في الذهاب إلى المرحاض عندما يتم حثك على ذلك.

11. احصلي على علاج من التهاب المسالك البولية إذا كنت تعاني من هذه الحالة.

الأدوية والجراحة لعلاج سلس البول مطلوبة فقط في بعض الحالات. ومع ذلك ، من الجيد استشارة مقدم الرعاية الصحية حول هذا الموضوع   .

علامات لرؤية الطبيب

يجب عليك استشارة طبيبك إذا واجهت  

ألم أو حرقان أثناء التبول
حمة
آلام أسفل الظهر لا تتحسن مع الراحة
أي تسرب للسوائل من المهبل
إفرازات مهبلية غير عادية أو كريهة الرائحة

ولادة سلس البول السعال الحوامل health سلس البول أثناء الحمل علاج السلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل 25 مارس.. التموين تطلب استكمال هذه البيانات لمنع إيقاف البطاقات

ماتت في الزفة والزوج حالته حرجة.. تشييع جنازة عروس بـ شمال سيناء

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

الأرصاد: حذرنا من عودة أجواء الشتاء الباردة واستقرار الطقس نهاية الأسبوع

إحالة رئيس شركات مقاولات شهيرة ومهندس للجنايات بسبب رشاوي مالية

موضوعات متعلقة

وقت ساعة الاستجابة يوم الجمعة.. عندما يوافقها عبد يحقق الله مراده

تزداد في الشتاء.. إليك أهم أدوية سلس البول

حصاد 2021.. مصر تلمع في عيون أكبر 10 مؤسسات اقتصادية دولية

ما العوامل التي تزيد من فرص الحمل بتوأم؟

ترشيحاتنا

تموين القليوبية: 90 مجمع لبيع السلع بأسعار مخفضة..و حملات لضبط الأسواق |فيديو

للشركات المخالفة.. عقوبات تصل لغلق المقار ووقف نشاط التمويل الاستهلاكي

بعد قليل.. محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين و21 متهما فى قضية الآثار الكبرى

فضل ليلة النصف من شعبان .. 10 أسباب تجعلك تترقب موعدها

أهم الاخبار.. مباريات اليوم أبرزها الأهلي وصنداونز وليفربول وبرايتون.. طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

أشهرها عروض المطاعم.. أخطاء فى توفير الميزانية تدمر الصحة

فيديو

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

على مسرح حفلها بالكويت.. شيرين عبد الوهاب تبكي وتستبدل السوارية بـ سويت شيرت.. فيديو

نوة الحسوم.. الأمطار والعواصف تضرب الإسكندرية

الطقس: إنخفاض بدرجات الحرارة.. وعودة الأجواء الشتوية

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ