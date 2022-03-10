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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسات: السمنة تؤثر على الصحة الإنجابية للمرأة وتقلل فرص الحمل

الحمل
الحمل

يمكن أن يكون لارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) أثناء الحمل تأثير كبير على صحتك وصحة طفلك، وإليكِ المضاعفات المحتملة لإصابتك بالسمنة وما يمكنك القيام به لتعزيز الحمل الصحي، وفقا لموقع "مايو كلينك".

تشخيص السمنة 


يمكن أن يؤدي ارتفاع مؤشر كتلة الجسم إلى الإضرار بخصوبتك حتى في النساء اللاتي لديهن التبويض بانتظام، فكلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم، كلما بدا أن الحمل يستغرق وقتًا أطول. 

تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى أنه مع زيادة مؤشر كتلة الجسم تقل فرصك في الإنجاب.

كيف يمكن أن يؤثر ارتفاع مؤشر كتلة الجسم على حملي؟


يزيد ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أثناء  الحمل من خطر حدوث مضاعفات الحمل المختلفة، بما في ذلك:

مخاطر الإجهاض وولادة جنين ميت والإجهاض المتكرر
سكري الحمل
 تسمم الحمل
ضعف القلب
توقف التنفس أثناء النوم
الحاجة إلى ولادة قيصرية وخطر حدوث مضاعفات قيصرية، مثل التهابات الجروح.
 

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كيف يمكن أن تؤثر السمنة على الجنين؟

تم ربط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم أثناء الحمل بزيادة مخاطر التعرض لمشاكل صحية مختلفة للطفل، بما في ذلك:

عيوب خلقية للجنين 
ضعف النمو
إصابة الطفل بالربو 
سمنة الأطفال

على الجانب الآخر، من المهم مراعاة وزنك ومؤشر كتلة جسمك قبل الحمل عند تحديد مقدار الوزن الذي تحتاجين إلى اكتسابه أثناء الحمل. 


ما الخطوات التي يمكن اتباعها لتعزيز الحمل الصحي؟


1- اتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا وتجنب زيادة الوزن المفرطة. 

2- ضعي في اعتبارك أنه خلال فترة الحمل، ستحتاجين إلى المزيد من حمض الفوليك والبروتين والكالسيوم والحديد وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية.
3- عليك ممارسة رياضة المشي أو السباحة أو ممارسة التمارين الرياضية 

4-  الإقلاع عن التدخين. 

في النهاية يجب الانتباه إلى أنه يمكن أن يزيد مؤشر كتلة الجسم عند 30 أو أعلى أثناء الحمل من خطر حدوث مضاعفات لك ولجنينك. 

السمنة

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