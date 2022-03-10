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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غثيان الحمل في الليل.. الأسباب والمخاطر والعلاج

الحمل
الحمل

تعتبر التقلبات الهرمونية السبب الرئيسي لغثيان الحمل ليلاً أو نهاراً وقد يعيق غثيان الحمل حياتك اليومية ولكنه لا يشكل أي تهديد للأم أو الجنين
يمكن السيطرة على غثيان الحمل عن طريق تناول وجبات صغيرة متكررة وشرب كمية كافية من السوائل والحصول على قسط كافٍ من الراحة.
وفقا لموقع هيلث إذا كنت تعاني من غثيان شديد ، فتناول  مضادات القيء التي تصرف بدون وصفة طبية بعد استشارة طبيبك.

غثيان الليل

قد يؤدي غثيان الحمل في الليل إلى إصابة المرأة بالغثيان والقيء ، خاصة في الصباح. لذلك ، تسمى الحالة بشكل أساسي الغثيان والقيء أثناء الحمل  أو غثيان الصباح . 

ما يقرب من 85 ٪ من النساء الحوامل يعانين من غثيان الصباح ، والذي قد يبدأ بعد أسابيع قليلة من الحمل إلى عدة أشهر من الحمل .

 ومع ذلك ، قد يكون لكل امرأة تجربة مختلفة مع غثيان الصباح ، ويجب ألا تتردد في استشارة الطبيب إذا كان لديك أي مخاوف تتعلق بذلك.

ما هي أسباب غثيان الحمل في الليل؟


في حين أن الأسباب الدقيقة لغثيان الحمل غير مفهومة تمامًا ، إلا أنها تشبه أسباب غثيان الحمل ليلًا. قد تشمل بعض الأسباب المحتملة

ارتفاع مستويات الهرمونات ، بما في ذلك هرمون الاستروجين والبروجسترون
تقلبات ضغط الدم وخاصة انخفاض ضغط الدم
تغييرات التمثيل الغذائي للكربوهيدرات
التغيرات الكيميائية المتعلقة بالحمل
التهابات المسالك البولية  ، وهي شائعة أثناء الحمل  
الحموضة المعوية الناجمة عن التغيرات الهرمونية.
 

من هن أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض الحمل في الليل؟

تتضمن بعض العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بغثيان الحمل الشديد 

الحمل المتعدد
تاريخ من دوار الحركة أو الصداع النصفي
السمنة (مؤشر كتلة الجسم فوق 30)
تاريخ مرضي أثناء تناول موانع الحمل الفموية مع الإستروجين
وجود تاريخ عائلي للإصابة بدوار الحركة
الإجهاد أثناء الحمل

ما هي المضاعفات المرتبطة بمرض الحمل؟


نظرًا لأن غثيان الحمل يمكن أن يحدث في أي وقت على مدار اليوم ،ومع ذلك ، فإنه لا يشكل أي مخاطر على الجنين ويتوقف عادة بين الأسبوعين السادس عشر والعشرين من الحمل.

كيف تتعاملين مع غثيان الحمل؟

تناول الزنجبيل مباشرة أو في المكملات الغذائية والأطعمة ، مثل شاي الزنجبيل والبسكويت بالزنجبيل ، لتخفيف الغثيان ، لكنه قد لا يمنع القيء.

اجلسي على السرير لبضع دقائق قبل النهوض من السرير. 

تناول وجبات صغيرة خمس أو ست مرات في اليوم . .
 

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