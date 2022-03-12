عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة 19.. إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببنى مزار بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ببني مزار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بالاستمرار في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وزير التنمية المحلية.

من جانبه، أعلن عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، انه تم إزالة 5 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بقرى ساقولا، شلقام، ابو العباس وأبطوجة وتم تسليم الأرض خالية من التعدى لمسئولي الزراعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية واستمرارا للتصدي لكافة أشكال التعدي. 
 

المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء تعدي على الأراضى الزراعية التعديات على الاراضي الزراعية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

"ذروة عدم الاستقرار"..الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع

الرئيس السيسي: دعم مصري مطلق لـ"الأونروا" لتقديم الخدمات والتخفيف عن الفلسطينيين

تعديلات في التشكيل .. مفاجأة موسيماني قبل مباراة الأهلي و صن داونز

بعد حريق داخل الشقة| نقل الفنان نور محمود وأسرته للمستشفى

طفل الصم والبكم يودع الحياة بكلمات مؤثرة قبل مقتله في الغردقة

موضوعات متعلقة

تموين المنيا يضبط 62 مخالفة في حملات مكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق

ترشيحاتنا

دوري أبطال إفريقيا| موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمباراة صن داونز

للتعين كقاضيات.. شاهد لأول مرة الإناث فى مقابلات شخصية بمجلس الدولة

رئيس مجلس الدولة: نحرص على تكافؤ الفرص في قبول الخريجين الجدد.. صور

بالقانون | 6 حالات معفاة من الضريبة علي الدخل في مصر ..اعرفها

الأهلي يصل ملعب مباراة صن داونز بصعوبة

مرتضى منصور ينفي إيقاف محمود علاء لنهاية الموسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

أشهرها عروض المطاعم.. أخطاء فى توفير الميزانية تدمر الصحة

فيديو

قصة مدونة أوكرانية وضعت مولودها وسط القتال

تعديلات الفوز بالكرة الذهبية.. هل تقترب من محمد صلاح؟

جثمان شخص آخر.. سيدة تزور قبر زوجها المتوفي لمدة 27 عاما بالخطأ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ