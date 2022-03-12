الموجة 19.. إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببنى مزار بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بالاستمرار في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة وتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة وزير التنمية المحلية.

من جانبه، أعلن عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، انه تم إزالة 5 حالات تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بقرى ساقولا، شلقام، ابو العباس وأبطوجة وتم تسليم الأرض خالية من التعدى لمسئولي الزراعة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية واستمرارا للتصدي لكافة أشكال التعدي.

