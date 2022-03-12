طريقة عمل نجرسكو بالدجاج لـ الشيف شربيني

تعد الـ نجرسكو بالدجاج من أشهى الأكلات التى ترغب الكثير من النساء فى تعلمها لأنها من الأطباق الشهيرة المقدمة فى العزومات

ونقدم لكم طريقة عمل نجرسكو بالدجاج بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة .

مقادير نجرسكو بالدجاج

مكرونة اسباجيتي مسلوقة

مكعبات دجاج

بصل

ثوم

دقيق

لبن

زبدة

بهارات

مكعب مرقة

كريمة

اعشاب

مشروم

ملح وفلفل أسود



طريقة عمل نجرسكو بالدجاج

في طاسة بها زيت على النار يشوح البصل المفروم والثوم المفروم مع رشة ملح وفلفل أسود