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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل نجرسكو بالدجاج لـ الشيف شربيني

طريقة عمل نجرسكوا
طريقة عمل نجرسكوا الدجاج للشيف شربيني

تعد الـ نجرسكو بالدجاج من أشهى الأكلات التى ترغب الكثير من النساء فى تعلمها لأنها من الأطباق الشهيرة المقدمة فى العزومات 

ونقدم لكم طريقة عمل نجرسكو بالدجاج بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة .

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مقادير نجرسكو بالدجاج
مكرونة اسباجيتي  مسلوقة

مكعبات دجاج 

بصل 

ثوم 

دقيق

 لبن 

زبدة 

بهارات 

مكعب مرقة 

كريمة 

اعشاب 

مشروم 

 ملح وفلفل أسود


طريقة عمل نجرسكو بالدجاج 
 في طاسة بها زيت على النار يشوح البصل المفروم والثوم المفروم مع رشة ملح وفلفل أسود

  • أضيفي المشروم والبسلة والأعشاب والبهارات والدجاج ويشوح جيدا وانتظري حتى نضج الدجاج ثم  ضعي المكرونة وقلبي جميع المكونات
  • فى طاسة اخرى حمرى الدقيق في الزبدة ثم ضعي اللبن ومكعب المرقة مع التقليب المستمر ثم ضعي الكريمة وتترك حتى تمام التجانس للحصول على البشاميل
  • فى صينية الفرن ضعي المكرونة بالدجاج ثم ضعي البشاميل وادخليها فرن ساخن وانتظري حتى تمام احمرار الوجه وتقدم صينية الـ نجرسكو بالدجاج ساخنة وبالهنا والشفا
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