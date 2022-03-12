عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير يكشف أسباب الأداء السلبي للبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

سعيد الفقي
سعيد الفقي

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن مؤشرات البورصة المصرية انخفضت خلال تداولات الاسبوع الماضي بشكل حاد وقوي خاصة المؤشر الرئيسي الذي وصل قرب مستوي 10350 خلال جلسة نهاية الاسبوع نتيجة ارتفاع حدة التوترات عالميا وحزمة العقوبات الاقتصادية اللتي فرضت على روسيا وتأثيرها السلبي علي الاقتصاد العالمي بشكل عام.

ولفت خبير أسواق المال إلى أن تخارج الاجانب من السوق المصرية من خلال البيع بشكلٍ قوي علي الاسهم القيادية وخاصة التجاري الدولي والذي وصل خلال جلسة نهاية الاسبوع تحت مستوى 40 جنيه نتيجة لانخفاضة في بورصة لندن تحت هذا المستوي السعري أثر على أداء البورصة المصرية حيث ان البنك التجاري وحده يمثل ما يقرب من 37 % من الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية وبالتالي صعودة يؤثر ايجابيا في الاداء بشكل عام وانخفاضة يؤثر سلبيا بالاضافة الي التوقعات برفع سعر الفائدة خارجيا وداخليا لمواجهة ارتفاع نسبة التضخم في هذا التوقيت.

txt

اتحاد الصناعات يطالب بحظر تصدير الخردة لمدة عام

txt

تموين المنيا يوفر 3 سيارات بحمولة 4.5 طن لبيع السلع بأسعار مخفضة

واضاف ان الحرب الروسية الاوكرانية لا احد يعلم ما سوف تنتهي علية ومدي تأثيرها وتداعيتها علي اسواق المال ونحن نعلم جيدا ان اول من يتأثر سلبا او ايجابا هي اسواق المال واللتي تتطلب دائما اوضاع مستقرة للصعود .

أوضح الفقي أن المؤشر الرئيسي لديه مستوي دعم عند 10350 واغلق المؤشر ألرئيس بالقرب منه متوقعا بعد موجة الانخفاضات الحادة اللتي مرت بها البورصة المصرية خلال الاسبوع ووصولها الى هذه المستويات السعرية السابق ذكرها بعد ان يكون مستوى 10300 إلى 10350 نقطة حائط صد قوي الى ان تستقر الامور نسبيا بعد بداية انخفاض البترول والذهب.

وتوقع الفقي العودة تدريجيًا الى اسواق المال وخاصة البورصة المصرية بعد وصولها الي هذة المستويات والتي تعد فرصة استثمار جيدة في حالة استقرار الاوضاع لو بشكل مؤقت سوف ينعكس ايجابيا وبشكل قوي علي اداء الاسهم.

وعن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة قال: كان اقل حدة من المؤشر ألرئيس في الانخفاض حيث ان اسهمه لم تتأثر بشكل قوي ومازال يتحرك في النطاق العرضي بين مستويات 1800 مستوي دعم ومستوي 1930 مستوي مقاومة مستهدف خلال الفترة القادمة.. متوقعا عودة نشاط الاسهم الصغيرة والمتوسطة وهذا ما نلاحظة مع نهاية تداولات الاسبوع من خلال صعود بعض اسهمة وعدم تأثرها بأداء المؤشر الرئيسي.

 

 

ر أسواق المال مؤشرات البورصة البورصة المصرية الاقتصاد العالمى السوق المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دوري أبطال إفريقيا.. صن داونز يهزم الأهلي 1-0 ويبتعد بصدارة المجموعة

كلوب عن إصابة محمد صلاح: اللاعب يعتقد أنها ليست خطيرة لكننا سنرى

صاروخ "ضال" يكاد يشعل الحرب بين الهند وباكستان| فيديو

متزعلوش مني| ميدو : فيه 10 لاعيبة لازم يمشوا من الزمالك

قبل مواجهة السنغال.. محمد صلاح يتعرض للإصابة ويغادر مباراة ليفربول وبرايتون

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

صن داونز يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

مليون و300 ألف جنيه.. حقيبة ياسمين صبري مفاجأة في عيد ميلادها |شاهد

موضوعات متعلقة

اتحاد التأمين يناقش أخطار الحروب في القطاع البحري

قبل 25 مارس.. التموين تطلب استكمال هذه البيانات لمنع إيقاف البطاقات

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعة 11 مارس 2022

أسعار الذهب اليوم الجمعة 11 مارس 2022

ترشيحاتنا

محاليل ومستشفى.. تعرض ابنة الفنان الراحل أبو بكر عزت لوعكة صحية

القضاء الإداري: أولي جلسات دعوى بطلان انتخابات نادي الزمالك 14 أبريل

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة بيترو أتليتكو ضد ساجرادا اسبيرانسا (تحديث)

النجم الساحلي يفوز بهدفين أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال إفريقيا.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد الخسارة من صن داونز

رئيس أوكرانيا يقترح إجراء محادثات في إسرائيل لوقف إطلاق النار مع روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

أشهرها عروض المطاعم.. أخطاء فى توفير الميزانية تدمر الصحة

فيديو

دموعك غالية.. انهيار شيرين عبد الوهاب بالبكاء على المسرح بالكويت

عندي عفريتين في البيت بشوفهم باستمرار.. أسرار في حياة حورية فرغلي

قصة مدونة أوكرانية وضعت مولودها وسط القتال

تعديلات الفوز بالكرة الذهبية.. هل تقترب من محمد صلاح؟

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

اﻟﻤﺰﻳﺪ