ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يواصل التربع على عرش الصدارة

قاد محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على برايتون بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح، هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 61 من ركلة جزاء ليؤمن انتصار فريقه، إلا إنه تعرض للإصابة في الدقيقة 64 ليغادر أرضية الملعب.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية المباراة كالآتي:

محمد صلاح - ليفربول - 20 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 12 أهداف

ساديو ماني - ليفربول - 12 أهداف

سون هيونج مين - توتنام - 11 أهداف

هاري كين - توتنام - 10 أهداف

رياض محرز - مانشستر سيتي - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 10 أهداف

رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 9 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 9 أهداف

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي - 9 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 9 أهداف

إيميل سميث رو - أرسنال - 9 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 9 أهداف

إيفان توني - برينتفورد - 9 أهداف

ولفرد زاها - كريستال بالاس - 9 أهداف