الإعدام لرجل وزوجته قتلا شخصا وحرقا جثته بسبب مبلغ مالى|صور

قضت محكمة جنايات المنيا اليوم، برئاسة المستشار صلاح الشربينى وعضوية المستشارين أحمد عز وأحمد صالح وسكرتارية ماهر عبد الحميد بحضور أحمد سلام وكيل النيابة، بالإعدام شنقا ومصادرة السلاح الأبيض المصبوط على كلا من "صلاح .ز ف "40 سنة , وزوجته "سوزان .ث ص" 35 سنة ربة منزل ، وذلك لاتهامهم بقتل شخص وحرق جثته لاخفاء معالم الجريمة ، فى القضية رقم 6114 لسنة 2020 جنايات سمالوط ، والمقيدة برقم 713 لسنة 2020 كلى شمال .

وجاء فى قرار الإحالة أنه فى يوم 10 يونية 2020 قتل المجنى عليه "حنا .م .ح" عمدا مع سبق الاصرار والترصد ، اثر عزم معقود ونية مبيتة على ذلك ، للتخلص من ديونهما له والتى تقدر ب24 إيصال أمانة فخططا لجريمتهما لتنفيذها ، وقاموا باستدراجه إلى منزلهما ، بحجة سداد الدين واستعادة إيصالات الامانة التى بحوزته ، وما أن حضر حتى بدأ فى تنفيذ مخططهما ، بأن دست المتهمة الثانية مادة مخدرة المنوم فى الشاى ، إلا أنه تنبه لذلك حين تناوله لاول رشفه من الشاى ،ورفض تناوله وتوجه إلى المرحاض لاسترجاع تلك الرشفه التى شربها .

وأثناء ذلك استلت المتهمة الثانية سلاحا أبيض سكين من المطبخ ، ناولته للمتهم الأول الذى توجه فى سكون ناحية المرحاض وما أن خرج المجنى عليه ،باغته بطعنة استقرت فى ظهره ، فسقط على الأرض فانقضا عليه واحكمت الثانية تقييد حركة قدميه وجسم الاول فوقه ،والتقط حزاما احكم لفه حول عنقه، قاصدا إزهاق روحه والتى أودت بحياته .

وكانت التحريات قد أثبتت قيامهما بمحاولة اخفاء جريمتهما عن طريق قيامهما بنقل الجثة عن طريق سيارتهما التى تم ضبطها ، والقائها فى مكان العثور عليها التابع لمركز سمالوط غرب ،وتشويهها بالقاء مادة حارقة عليها وإشعال النار بها ،قاصدين من ذلك اخفاء جريمتهما .



وتنفيذا لقرار النيابة العامة تم ضبط المتهمين ،وبمواجهتما بالواقعة ، أقر المتهمان بارتكاب الجريمة وتم ضبط الأدوات المستخدمة فيها ،وتحرر عنها المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة التى أحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم .

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