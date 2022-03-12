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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلمان البحر المتوسط..أحمد موسى: أبو العينين تحدث عن تغير المناخ وسد النهضة

محمد ابو العينين
محمد ابو العينين

قال الإعلامي أحمد موسى ، إن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ومحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شاركا في اجتماع الجمعية العامة  لبرلمان دول البحر المتوسط .


وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "المؤتمر تحدث عن تطورات الازمة الروسية الاوكرانية ومختلف القضايا العالمية ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  تم التحدث في المؤتمر عن التغيرات المناخية والتطورات الخاصة بالملفات الإقليمية والدولية ".


وأكمل الإعلامي  أحمد موسى:"  النائب محمد أبو العينين تحدث عن تغير المناخ وأهمية تصدي العالم  لأزمة تغير المناخ".

 

ولفت الإعلامي احمد موسى :"  ابو العينين تحدث عن منتدى شباب العالم وأهمية مشاركة  مختلف  شباب العالم في المنتدى  كما تحدث ابو العينين عن الأزمة الأوكرانية الروسية والتداعيات الاقتصادية ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" تحدث  أبو العينين عن ملف سد النهضة الإثيوبي واكد ان هذه الازمة جوهرية تتعلق بحياة 150 مليون مواطن في مصر والسودان  وأكد أن أديس أبابا اتخذت إجراءات خاصة بت ملء وتشغيل السد بشكل أحادي،  وأن مصر تحت خط الفقر المائي وان نصيب الفرد أقل من 600 متر مكعب في السنة ".

أحمد موسى أبو العينين البحر المتوسط برلمان البحر المتوسط اخبار التوك شو

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