خسارة صن داونز.. عزت: 80 % من لاعبي الأهلي كانوا خارج الخدمة

علق الناقد الرياضي علاء عزت، على خسارة النادي الأهلي من نادي صن داونز الجنوب إفريقي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا .



وقال علاء عزت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" لا توجد عدالة في مباراة الأهلي وصن داونز في جنوب إفريقيا ".

وأضاف علاء عزت :" من الضروري تطبيق تقنية الفار في دور المجموعات في بطولة الأمم الإفريقية كي يتم حفظ حقوق الفرق المشاركة ".

وتابع علاء عزت :" الأهلي لم يكن في حالته المناسبة و80 % من لاعبي النادي الاهلي كانوا خارج الخدمة ولولا محمد الشناوي كان تلقى الأهلي هزيمة كبيرة ".

واكمل علاء عزت :" عدد كبير من نجوم الاهلي خارج الخدمة وعلى رأسهم علي معلول وأفشة وديانج "، مضيفا:" كان هناك حالة إجهاد كبيرة جدا بين لاعبي النادي الأهلي بسبب تلاحم المباريات ".

