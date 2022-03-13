الفرصة الأخيرة اليوم.. خطوات الحجز الإلكتروني لشقق جنة ودار وسكن مصر

حدد صندوق الإسكان الاجتماعى، آخر موعد للتسجيل الاليكتروني ورفع المستندات للتقديم على وحدات مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، وذلك على الموقع الإلكترونى للصندوق لمن سبق لهم سداد مقدم جدية الحجز ، اليوم الأحد 13مارس 2022.

ويستعرض موقع صدى البلد الإخباري خلال السطور التالية في هذا التقرير خطوات التسجيل الالكتروني للحصول على وحدة سكنية في دار مصر وجنة وسكن مصر.

خطوات الحجز الإلكتروني



ويتم تقديم طلب حجز الوحدة السكنية لشقق دار مصر وسكن مصر وجنة عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية :

1-تسجيل حساب خاص بصاحب الطلب وتحميل المستندات المطلوبة للحجز على البوابة الالكترونية وفقا للخطوات التالية:

الدخول على الموقع الالكتروني للصندوق http://nch.shmff.gov.eg ثم الضغط على " حجز وحدات دار مصر/سكن مصر/جنة".



استعراض كراسة الشروط وطباعتها والاطلاع على كافة الشروط والإجراءات وتفاصيل بيانات الوحدات المطروحة.



في حالة عدم وجود حساب حالي، يقوم المتقدم صاحب الطلب – مسدد إيصال جدية الحجز والموقع على استمارة حجز الوحدة السكنية – بإنشاء حساب خاص بالضغط على تسجيل مستخدم جديد من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته.



بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية sms لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع حيث تتضمن الرسالة رقم كودي يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.



تقديم طلب حجز وحدة سكنية ، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به متضمنة بياناته الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة غن وجدت طبقا للبيانات المحررة باستمارة الحجز.



يقوم صاحب الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة للحجز (بصيغة pdf) فى ملف واحد، وبعد الانتهاء من رفع كافة المستندات يتم نقل صاحب الطلب الى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة ” تم ارسال طلبك بنجاح”.



3- اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية بالدخول على البوابة الإلكترونية، فى المواعيد المحددة.