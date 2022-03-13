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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تفعيل آليات ترشيد الطاقة

القابضة للمياه: إعداد 42 دراسة حقلية للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بالمحطات

الشركة القابضة لمياه
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اهتمام الشركة القابضة بتفعيل آليات لترشيد الطاقة، والتوسع فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، والتى بدأ استخدامها فى بعض المواقع التابعة لها بشركاتها التابعة، مشيرا إلى أنه تم إعداد 42 دراسة حقلية خلال العام الماضى لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية بمواقع الشركات المختلفة على مستوى القابضة.

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من جانبه، قال الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن نسبة 1% من إجمالي استهلاك الشركة القابضة للطاقة الكهربائية يعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أنه تم طرح 4 كراسات مواصفات جديدة لمحطات الطاقة الشمسية وتنفيذ 8 محطات أخرى بإجمالي قدرة منتجة 1460 ك وات أحدهما تمت بالتنفيذ الذاتي للشركة، وتجرى على مدار الساعة متابعة أعمال تشغيل وصيانة المحطات القائمة للحرص على أقصى إنتاج من هذه المحطات التى تعتبر مصدر دخل لما توفره من تكلفة قيمة إنتاج الطاقة تتمثل فى نفقات استخدام الوقود.

وزار كل من المهندس على البنا، المسئول عن متابعة محطات الطاقة الشمسية بالشركة القابضة، والمهندس محمد أبوضيف، مدير  ادارة الطاقة بالشركة القابضة، محطات الريد وصدر حيطان وبغداد بشركة مياه سيناء، والتى تنتج نحو ٤٠ %  من اجمالى قدرات الخلايا الشمسية بقدرة قدرها ١.٢ ميجا والممولة من المعونة الأمريكية USAID،  ومتابعة كفاءة التشغيل والحفاظ على نظافة الألواح، والتشغيل الامثل لمحطات الخلايا الشمسية.

كما زارا محطة فرع أشمون بالمنوفية بقدرة ٢٧ كيلو وات والتأكد من تسجيل الانتاج ومتابعة التشغيل الأمثل للمحطة، فى إطار توجيهات رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، بمتابعة تشغيل المحطات والحصول على أعلى كفاءة ممكنة من المحطات والوصول بها للمستوى العالمى وتشجيع ترشيد الطاقة.

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