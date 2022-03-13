اليوم.. آخر موعد لحجز وحدات دار وسكن مصر

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم الأحد 13 مارس كآخر موعد للتسجيل ورفع المستندات على الموقع الإلكتروني للصندوق للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم المطروحة للمواطنين متوسطي الدخل (سكن مصر، دار مصر، جنة) ممن قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز.

واكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن قرار مد فترة التسجيل استتبعه تغيير مواعيد حجز الوحدات السكنية المقرر مسبقًا عند الإعلان عن الطرح الجديد مطلع شهر فبراير الماضي.

وأوضحت أن ذلك يستهدف تسهيل إجراءات حجز الوحدة السكنية نظراً للإقبال الكثيف من قبل المواطنين للحصول على وحدة سكنية ولضمان قدرتهم على حجز وحدتهم السكنية عبر الموقع الإلكتروني بسهولة.

وأفادت بأن فتح باب حجز الوحدات السكنية سيبدأ من يوم الأحد 20 مارس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وذلك (للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية، ولم يستردوا مقدمات جدية الحجز)، وبدءا من يوم الإثنين 21/3/2022 حتى الأربعاء 30/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

وأضافت أن الحجز سيكون وفقاً للجدول الزمني التالي: يومي 21 و22 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع سكن مصر، ويومي 23 و24 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع دار مصر، ويومي 27 و28 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع جنة، بالإضافة إلى تخصيص يومي 29 و30 مارس لكافة العملاء الراغبين في التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة في حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأي من المشروعات الثلاثة، على أن يكون موعد بدء الحجز في بداية اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى اليوم الثاني للحجز في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق أن المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز دون التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لن يتمكنوا من حجز وحداتهم السكنية عند فتح باب الحجز، وكذلك المواطنين الذين قاموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني دون سداد مقدم جدية الحجز لن يتمكنوا أيضًا من حجز وحداتهم السكنية لاحقاً.

كما أكدت أن القنوات الاتصالية التابعة للصندوق تقوم بدور فعال في توضيح كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بالطرح الجديد للمواطنين عن طريق طرح فيديوهات توضيحية، وتصميمات إنفوجراف توضح كافة التفاصيل، وهو ما لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تخطت عدد مشاهدات الفيديوهين التوضيحيين حاجز 130 ألف مشاهدة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المواطنين يمكنهم معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الاطلاع على الفيديو الخاص بطريقة الحجز عبر الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=YNRJon0LdvE.

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