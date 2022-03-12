كافيهات ومطاعم ومحلات.. الإسكان تكشف عن مميزات ممشى أهل مصر.. تفاصيل

قال المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان، إن ممشى أهل مصر محاط بالكافيهات والمطاعم ومحلات الهدايا التذكارية لكل الزوار؛ المصريين أو السياح من أي مكان في العالم .

أضاف معاون وزير الإسكان في لقاء حي من ممشى مصر على قناة " أون" أن تعليمات الرئيس السيسي بزيادة نصيب المواطن المصري من المسطحات الخضراء طبقا لرؤية 2030 ؛ مشير إلى أن من أهداف الممشى الترفيه للسياح والمصريين .

أوضح طارق الرفاعي أن الممشى يوجد فيه أكثر من 265 شجرة ومايقرب من 65 نخلة مع توافر 3 مدرجات تتسع لحضور أكثر من 1300فرد لعمل الإحتفالات المختلفة ومسرح مكشوف للعروض القومية يتسع لأكثر من 750 فرد وهذا بالمرحلة الأولى.

أشار معاون وزير الإسكان، إلى أن المراحل القادمة سيقدم بها نفس الخدمات مع وجود أماكن خضراء على طول المسار بالممشى، مضيفا أنه يوجد تراك أعلى الممشى لمحبي ركوب الدراجات مع وجود مراكب شراعية داخل نهر النيل .