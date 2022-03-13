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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رشاد عبده: مصر تشارك في تنمية دول أفريقيا.. وأبناء القارة يرتبطون بها

الدكتور رشاد عبده
الدكتور رشاد عبده

حل الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، ضيفاً على موقع “صدى البلد”، في ندوة؛ لمحاورته حول أهم القضايا الاقتصادية التي تشهدها البلاد والعالم في الفترة الحالية.

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وحول العلاقات المصرية الافريقية؛ قال الدكتور رشاد عبده: إن مصر لها دور بارز في دول أفريقيا منذ عصور، حيث أنها شاركت في نهضة وتنمية معظم الدول بفضل الشركات المصرية التي اقامت مشاريع استثمارية ضخمة، وعملت على توفير العديد من فرص العمل لأبناء القارة، لذلك نجدهم يرتبطون بمصر كثيرا. 


و أضاف "عبده" خلال الندوة، أن من مظاهر تأثر الأفارقة بالدولة المصرية، مقاطعتهم لإسرائيل وقت عدوانها على مصر حتى بعد اتفاقية السلام. 


وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الكثير من طلاب الدول الأفريقية تعلموا في المدارس والجامعات المصرية، وعندما ذهبوا إلى أوطانهم ظلوا متعلقين بها.

رشاد عبده الخبير الاقتصادي القضايا الاقتصادية الدول الافريقية العلاقات المصرية الافريقية Finanace Real Estate

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