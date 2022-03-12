رشاد عبده: ارتفاع أسعار النفط بداية الحرب نتيجة الصدمة.. والانخفاض الآن طبيعي

تراجعت أسعار النفط العالمية إلى 4.6%، على الرغم من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.



قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن أيام الحرب طالت و يمكن أن تطول أكثر، والعقوبات التي فرضتها دول أوروبا لم يتمكن البعض من الموافقة عليها، فألمانيا امتنعت عن قرار حظر استيراد النفط من روسيا، لأن هذا القرار سيؤثر عليها اقتصاديا.



وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن روسيا مازالت تبيع النفط، وقرار الحظر الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليس حظرا كاملا بل تدريجيا حتى يوم 31 ديسمبر من العام الجاري، بالإضافة إلى مناداة بعض الأصوات الامريكية باستخدام الوقود الصخري وغض النظر عن تلويثه للبيئة.



و أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ارتفاع أسعار النفط في بداية الحرب كان بسبب الصدمة التي تعرض لها العالم نتيجة الاحداث وفرض العقوبات على روسيا، ولكن ما يحدث الآن من انخفاض في الاسعار طبيعي فالعالم أصبح أكثر هدوءا وتقبلا لفكرة الحرب، فضلا عن المخزون الامريكي الكبير من النفط، لذلك بدأت الاسعار بالانخفاض مره أخرى.