أغنى رجل في العالم يدخل على خط حرب روسيا و أوكرانيا .. ماذا فعل أيلون ماسك ولمن انحاز؟

مازالت تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا تسيطر على العالم أجمع، بين تدخلات من بعض الدول ورفض من جانب أخرى ومواقف متباينة لرؤساء دول العالم، البعض يدعم والبعض يدين ويشجب، حتى دخل اغنى رجل أمريكي ضمن الحرب بين روسيا واوكرانيا بموقف يدعم فيه اوكرانيا بطريقته الخاصة.

النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني ووزير التحول الرقمي ميخائيلو فيدوروف طلب مساعدة أيلون ماسك فيما يخص الانترنت في اوكرانيا، وذلك من خلال تغريدات متبادلة عبر موقع تويتر، على مرأى ومسمع من الجميع .

قال فيدوروف على تويتر :" أيلون ماسك .. بينما تحاول استعمار المريخ - تحاول روسيا احتلال أوكرانيا! بينما صواريخك تهبط بنجاح من الفضاء - الصواريخ الروسية تهاجم الشعب المدني الأوكراني! نطلب منكم تزويد أوكرانيا بمحطات ستارلينك ومخاطبة الروس العاقلين للوقوف".

يأتي الطلب الأوكراني خشية انقطاع كامل للإنترنت في البلاد، مما يساهم في تعطيل تدفق المعلومات بشأن الغزو الروسي الذي دخل يومه الرابع.

أيلون ماسك لم يتردد في الرد على تويتة فيدوروف قائلاً :"خدمة ستارلينك أصبحت الآن نشطة في أوكرانيا. المزيد من المحطات في الطريق".

وحظيت تغريدة ماسك بعشرات الآلاف من التفاعلات على تويتر، ورد حساب أوكرانيا الرسمي عليها بقوله: "شكرا، نقدر ذلك".

وتمتلك سبيس إكس التابعة لشركة ماسك الآلاف من أقمار ستارلينك في المدار، والتي تسمح للشركة ببث خدمات النطاق العريض حول الأرض، دون الحاجة إلى كابلات الألياف البصرية.

ويمكن للأقمار الصناعية إبقاء أوكرانيا على الإنترنت إذا تضررت بنيتها التحتية للإنترنت بسبب الهجمات الروسية.

يذكر أن «ستارلينك» هو نظام إنترنت قائم على الأقمار الاصطناعية تقوم شركة «سبيس إكس» ببنائه لسنوات لتوفير الوصول إلى الإنترنت في المناطق المحرومة من البنى التحتية حول العالم.

وضعت شركة - سبيس إكس -SpaceX حتى الآن أكثر من 1700 قمر صناعي من ستارلينك في المدار ، وتخطط الشركة لإطلاق أكثر من 40000 قمر صناعي.