عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أغنى رجل في العالم يدخل على خط حرب روسيا و أوكرانيا .. ماذا فعل أيلون ماسك ولمن انحاز؟

ايلون ماسك
ايلون ماسك

مازالت تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا تسيطر على العالم أجمع، بين تدخلات من بعض الدول ورفض من جانب أخرى ومواقف متباينة لرؤساء دول العالم، البعض يدعم والبعض يدين ويشجب، حتى دخل اغنى رجل أمريكي ضمن الحرب بين روسيا واوكرانيا بموقف يدعم فيه اوكرانيا بطريقته الخاصة.

النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني ووزير التحول الرقمي ميخائيلو فيدوروف طلب مساعدة أيلون ماسك فيما يخص الانترنت في اوكرانيا، وذلك من خلال تغريدات متبادلة عبر موقع تويتر، على مرأى ومسمع من الجميع .

قال فيدوروف على تويتر :" أيلون ماسك .. بينما تحاول استعمار المريخ - تحاول روسيا احتلال أوكرانيا! بينما صواريخك تهبط بنجاح من الفضاء - الصواريخ الروسية تهاجم الشعب المدني الأوكراني! نطلب منكم تزويد أوكرانيا بمحطات ستارلينك ومخاطبة الروس العاقلين للوقوف".

يأتي الطلب الأوكراني خشية انقطاع كامل للإنترنت في البلاد، مما يساهم في تعطيل تدفق المعلومات بشأن الغزو الروسي الذي دخل يومه الرابع.

أيلون ماسك لم يتردد في الرد على تويتة فيدوروف  قائلاً :"خدمة ستارلينك أصبحت الآن نشطة في أوكرانيا. المزيد من المحطات في الطريق".

وحظيت تغريدة ماسك بعشرات الآلاف من التفاعلات على تويتر، ورد حساب أوكرانيا الرسمي عليها بقوله: "شكرا، نقدر ذلك".

وتمتلك سبيس إكس التابعة لشركة ماسك الآلاف من أقمار ستارلينك في المدار، والتي تسمح للشركة ببث خدمات النطاق العريض حول الأرض، دون الحاجة إلى كابلات الألياف البصرية.

ويمكن للأقمار الصناعية إبقاء أوكرانيا على الإنترنت إذا تضررت بنيتها التحتية للإنترنت بسبب الهجمات الروسية.

يذكر أن «ستارلينك» هو نظام إنترنت قائم على الأقمار الاصطناعية تقوم شركة «سبيس إكس» ببنائه لسنوات لتوفير الوصول إلى الإنترنت في المناطق المحرومة من البنى التحتية حول العالم.

وضعت شركة - سبيس إكس -SpaceX حتى الآن أكثر من 1700 قمر صناعي من ستارلينك في المدار ، وتخطط الشركة لإطلاق أكثر من 40000 قمر صناعي. 

إيلون ماسك روسيا و أوكرانيا حرب روسيا اوكرانيا ايلون ماسك و اوكرانيا الغزو الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

بعد توجيهات السيسي.. الحبس عامين وغرامة 500 مليون جنيه للتلاعب في أسعار السلع

صرف المزايا التأمينية للسيدات عند سن 45 بشرط إنجاب طفلين فقط

النجاة لأصحاب العيون الزرقاء.. أوكرانيا تمنع هروب الأفارقة من الحرب

بعد واقعة كوكسال بابا.. الحبس وغرامة 30 ألف جنيه لإهانة العلم المصري

الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان 1443 هـ الأربعاء المقبل

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

بوتين يعلن شروط إنهاء الحرب في أوكرانيا

موضوعات متعلقة

بسبب غزو أوكرانيا.. إغلاق موانئ بريطانيا أمام سفن روسيا

محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا .. خطوة لوقف الحرب أم استعراض سياسي؟

ترشيحاتنا

بعد استبعاد سبارتاك موسكو.. يويفا يعلن تأهل لايبزيج لربع نهائي الدوري الأوروبي

الصحة لشئون السكان: تمكين المرأة اقتصاديا يساعد على الاستقرار الأسري.. فيديو

أبو العينين ينعى الدكتور "عبد الحي عبيد" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ

أمريكا ترسل وفدا إلى تايوان وسط مخاوف من "غزو صيني" .. تفاصيل

هيروين في بطن الأم للجنين..أكثر من ألف طفل يولدون مدمنين بسبب الأباء في هذه الدولة

خليفة كارتيرون .. المدرب الجديد سيشاهد مباراة الجونة والزمالك من المدرجات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

13 عاما غياب عن الشاشة.. أين اختفت ملكة الكوميديا عائشة الكيلاني؟

سقط في حب حفيدة الملك.. حكايات من حياة الراحل يوسف شعبان وكيف تحكم في محسن ممتاز

كارثة عالمية..كيف يؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الطيران العالمي

اضطراب الوعي سر وفاة جالا فهمي .. كيف حدث هذا؟

فيديو

شاهد| مباراة استعراضية بين وزير الرياضة ومحافظي الوادي الجديد وأسوان ومطروح ضمن أولمبياد المحافظات الحدودية

تعرف على أسباب رحيل كارتيرون عن الزمالك.. فيديو جراف

«زعلانين مني».. ماذا قال الرئيس السيسي عن المرج والخصوص والمطرية ؟ "فيديو"

تايم سكوير.. شاهد| عمر كمال وحسن شاكوش يرقصان في شوارع نيويورك

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

اﻟﻤﺰﻳﺪ