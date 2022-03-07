عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رشاد عبده: حظر استيراد النفط من روسيا لن يضرها.. وأوروبا ستواجه المتاعب

رشاد عبده في ندوة
رشاد عبده في ندوة صدي البلد

تدرس واشنطن في الوقت الحالي  حظر استيراد النفط والغاز من روسيا والتي تعتبرثاني أكبر منتج لهما في العالم، وذلك وسط تخوفات اوروبية كبيرة، و السعي لإيجاد البدائل. 


قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن بمجرد اعلان الولايات المتحدة عن دراستها لهذا القرار ارتفع سعر برميل النفط إلى 139 دولار، وستواجه أوروبا المتاعب إذا تم تطبيقه لأنها تعتمد على أكثر من 50% من احتياجاتها من الغاز والنفط من روسيا.

يشترون الرديء لتحقيق المكاسب.. رشاد عبده: الرئيس أدرك خطورة أهداف بعض المستوردين على المصريين

رشاد عبده: اتفاقيات التعاون مع الأردن تعزز الاقتصاد المصري


و أضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التجربة أثبتت أنه لن تستطيع أي دولة ملء الفراغ الذي يمكن أن تحدثه روسيا إذا تم حظر استيراد النفط والغاز منها، حيث تشاور الرئيس الامريكي مع الدول المصدرة للغاز ومنها مصر والجزائر وقطر لمعرفة مدى استطاعتهم لإحلال محل روسيا ولكنهم اجمعوا على عدم استطاعتهم. 


و أكد الخبير الاقتصادي على أن روسيا لن تتضرر كثيرا لأن لديها بدائل بعضها معلن والبعض الآخر غير معلن، حيث عقدت شركة "شيل" صفقة مع روسيا التي منحتها تخفيض22% وبالتالي فهي صفقة رابحة للجانبين. 
و أوضح رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن النفط والغاز ليسوا رفهيه بل لهم العديد من الفوائد مثل التدفئة، الصناعة، ومثل هذا القرار يؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج المنتجات الأوربية مقارنة بالمنتجات الصينية.
 

الدكتور رشاد عبده حرب روسيا و اوكرانيا أسعار النفط اليوم Finanace Real state اقتصاد دولي مال وعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي يضرب البلاد غدا.. والأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

بشرى سارة.. "التموين": انخفاض من 20 إلى 30% في سلع المجمعات الاستهلاكية

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. أسعار المعدن الأصفر تسجل مستويات تاريخية اليوم الاثنين

1000 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين في مصر

التموين: الحبس عامين وغرامة مليون جنيه لمرتكب جريمة احتكار السلع.. فيديو

ثابت منذ 34 عامًا .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

وزيرة التضامن: الرئيس وجه بإنشاء كيان لإنتاج الأطراف الصناعية

صدى البلد ينفرد بتفاصيل حالة غادة عادل الصحية وسبب دخولها المستشفى

موضوعات متعلقة

رشاد عبده: الاتيان بمسئول في منصب هو غير أهل له نوع من الفساد

ترشيحاتنا

روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح ممرات إنسانية للنازحين

المقاتلات الروسية تقصف مستودعات النفط في مدن أوكرانيا.. فيديو

أمين الفتوى: محتكر السلع ملعون ومطرود من رحمة الله

سلامة الغذاء: المصريين يأكلون كبدة أكثر من المتوسط العالمي بـ20 مرة.. فيديو

منخفض جوي يضرب مصر غدا .. متى ينتهي فصل الشتاء؟

مدبولي: "صندوق المناخ الأخضر" موَل محطة بنبان و4 مشروعات لحماية السواحل بـ297 مليون دولار.. مصر تعتزم البناء على نتائج مؤتمر جلاسكو COP26

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كندية وبلوجر شهيرة .. من هي سارة صبري حفيدة عبد الرحمن أبو زهرة؟

أحب إسماعيل ياسين و تحية كاريوكا.. أبرز تصريحات الجزائرية بيونة بمهرجان الاقصر

ثابت منذ 34 عامًا .. ماذا قالت التموين عن أسعار الخبز قبل رمضان ؟

بسبب عيش بشوقك.. تفاصيل الأزمة بين حمادة هلال وتامر حسني

فيديو

هند صبرى: منى زكى فنانة عظيمة وعايزة أتجوز غير مفاهيم الزواج.. فيديو

تعرف على النجوم الراحلين عن الزمالك .. فيديو جراف

مرض غادة عادل .. كل ما تريد معرفته عن التهابات المثانة

أحمد عز عامل بناء فى برومو الفيلم القصير أخويا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

اﻟﻤﺰﻳﺪ