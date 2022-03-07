رشاد عبده: حظر استيراد النفط من روسيا لن يضرها.. وأوروبا ستواجه المتاعب

تدرس واشنطن في الوقت الحالي حظر استيراد النفط والغاز من روسيا والتي تعتبرثاني أكبر منتج لهما في العالم، وذلك وسط تخوفات اوروبية كبيرة، و السعي لإيجاد البدائل.



قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن بمجرد اعلان الولايات المتحدة عن دراستها لهذا القرار ارتفع سعر برميل النفط إلى 139 دولار، وستواجه أوروبا المتاعب إذا تم تطبيقه لأنها تعتمد على أكثر من 50% من احتياجاتها من الغاز والنفط من روسيا.



و أضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التجربة أثبتت أنه لن تستطيع أي دولة ملء الفراغ الذي يمكن أن تحدثه روسيا إذا تم حظر استيراد النفط والغاز منها، حيث تشاور الرئيس الامريكي مع الدول المصدرة للغاز ومنها مصر والجزائر وقطر لمعرفة مدى استطاعتهم لإحلال محل روسيا ولكنهم اجمعوا على عدم استطاعتهم.



و أكد الخبير الاقتصادي على أن روسيا لن تتضرر كثيرا لأن لديها بدائل بعضها معلن والبعض الآخر غير معلن، حيث عقدت شركة "شيل" صفقة مع روسيا التي منحتها تخفيض22% وبالتالي فهي صفقة رابحة للجانبين.

و أوضح رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن النفط والغاز ليسوا رفهيه بل لهم العديد من الفوائد مثل التدفئة، الصناعة، ومثل هذا القرار يؤدي إلى ارتفاع تكلفة إنتاج المنتجات الأوربية مقارنة بالمنتجات الصينية.

