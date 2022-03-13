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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعليقا على أنباء مقتل صحفي بأوكرانيا: سنصعد الضغوط على بوتين

علم أمريكا
علم أمريكا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الهجوم الروسي على قاعدة يافوريف الأوكرانية بالقرب من حدود بولندا يظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين يوسع نطاق أهدافه، ويعكس غضب موسكو بسبب تباطؤ إحراز تقدم.

وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة نقلت للصين رسالة تفيد بأنها لن تسمح لأي بلد بتعويض خسائر روسيا من العقوبات.

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وأشار إلى أن أمريكا ستتشاور مع الحلفاء لمعرفة أكثر عن مقتل الصحفي رنت رينود قرب كييف، مؤكدا أنه إذا كانت وفاة صحيحة، فهي مروعة ومخيفة.

ولفت مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى أنه سيكون هناك تبعات لمد طوق النجاة لروسيا ودعم جهود تجنب العقوبات، مؤكدا أن بلاده ستواصل مع الحلفاء تصعيد الضغوط على الرئيس بوتين.

وكانت شرطة منطقة كييف أعلنت، اليوم الأحد، أن صحفيًا أمريكيًا قُتِل على يد القوات الروسية في منطقة إربين الأوكرانية.

وحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت شرطة كييف إن صحفيًا يعمل في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قُتِل، وجرح آخر بنيران قوات روسية ببلدة إربين.

ووفقًا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطاني، تم إطلاق النار على صحفي الفيديو برنت رينو، أثناء تغطيته الحرب الروسية الأوكرانية، عندما فتحت قوات موسكو النار عليه بالقرب من إربين.

وكتب قائد الشرطة أندريه نيبيتوف على موقع "فيسبوك": "قُتل مراسل إعلامي مشهور عالميًا يبلغ من العمر 51 عامًا في إربين اليوم.. وأصيب صحفي آخر. والآن يحاولون إخراج الضحية من منطقة الحرب".

أمريكا روسيا الولايات المتحدة جيك سوليفان قاعدة يافوريف ​أوكرانيا​ و​روسيا

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