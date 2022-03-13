دبابة روسية تقتل أوكرانية ووالدتها وسائقهما خارج العاصمة كييف.. صور

قتلت دبابة روسية، امرأة أوكرانية، في كمين على جانب الطريق، بعد أن كانت في طريقها للعثور على دواء لأمها المريضة.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل"، قتلت فاليريا ماكسيتسكا 31 عاما، ووالدتها إيرينا وسائقهما، بمقذوف من دبابة روسية مارة في قرية خارج كييف.

الضحية



أشاد الأصدقاء بالراحلة ماكسيتسكا باعتبارها امرأة "شجاعة" ، قائلين إنها بقيت في أوكرانيا لمساعدة السكان المحليين تحت الحصار بعد غزو روسيا قبل أكثر من أسبوعين.

الضحية

اتخذت الضحية القرار المصيري بالفرار من البلاد عندما نفد دواء والدتها وكان الاثنان يتجهان نحو الحدود الغربية لأوكرانيا عندما تعرضت لكمين من قافلة دبابات روسية.

الدبابات الروسية

وكانت ماكسيتسكا قد توقفت للسماح لرجال موسكو بالمرور؛ عندما أطلق أحدهم النار على سيارتها، حسبما زعم شهود عيان، مما أسفر عن مقتل السيدة البالغة من العمر 31 عامًا ووالدتها وسائقهما.

وتأتي وفاتها بعد أقل من يوم من تفجير القوات الروسية لدار رعاية بالقرب من مدينة خاركيف.