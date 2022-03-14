دراسة تفسر سبب الصداع المستمر .. الماء هو الحل

يشعر البعض بصداع مستمر طيلة اليوم، أو ألم في الرأس لا ينتهي حتى بالمسكنات القوية، و التي قد تتسبب في ألم في المعدة ولا تعالج الصداع القوي .
و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن ما يعرف بالصداع الجاف الذي يصيب البعض و يجعلهم في حالة تعب مستمر و ألم لا ينتهي يسمى بالصداع الجاف و هو عبارة عن إشارات يرسلها الجسم للرأس بضرورة شرب المياه بسبب نقصها في الجسم .
و في السطور التالية سنعرض أبرز الأعراض التي تشير إلى إحتمالية حدوث الصداع بسبب الجفاف واحتياج الجسم للمياه :
-رائحة كريهة في الفم
-الرغبة في تناول السكريات والحلوى بشراهة
-آلام في أسفل الظهر
-تقلب المزاج
- شعور بأن الرأس تكاد أن تتحطم من الألم بسبب نقص المياه
و في السطور التالية سنعرض أيضا أبرز الطرق التي من خلالها يمكن الوقاية من الإصابة بالصداع الجاف
-بدلا من تناول العقاقير الطبية و المسكنات، شرب كوب او اثنين من المياه و سينتهي الألم بعد ساعتين
-إذا كان الأمر صعبا و تشعر بالغثيان، فيمكن تناول المياه و عصائر خفيفة من آن لآخر حتى تنتهي حدة الصداع .