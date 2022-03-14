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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة تفسر سبب الصداع المستمر .. الماء هو الحل

صداع
صداع

يشعر البعض بصداع مستمر طيلة اليوم، أو ألم في الرأس لا ينتهي حتى بالمسكنات القوية، و التي قد تتسبب في ألم في المعدة ولا تعالج  الصداع القوي . 


و بحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن ما يعرف بالصداع الجاف الذي يصيب البعض و يجعلهم في حالة تعب مستمر و ألم لا ينتهي يسمى بالصداع الجاف و هو عبارة عن إشارات يرسلها الجسم للرأس بضرورة شرب المياه بسبب نقصها في الجسم . 

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و في السطور التالية سنعرض أبرز الأعراض التي تشير إلى إحتمالية حدوث الصداع بسبب الجفاف واحتياج الجسم للمياه :
-رائحة كريهة في الفم 
-الرغبة في تناول السكريات والحلوى بشراهة
-آلام في أسفل الظهر 
-تقلب المزاج 
- شعور بأن الرأس تكاد أن تتحطم من الألم بسبب نقص المياه 
و في السطور التالية سنعرض أيضا أبرز الطرق التي من  خلالها يمكن الوقاية من الإصابة بالصداع الجاف 
-بدلا من تناول العقاقير الطبية و المسكنات، شرب كوب او اثنين من المياه و سينتهي الألم بعد ساعتين 
-إذا كان الأمر صعبا و تشعر بالغثيان، فيمكن تناول المياه و عصائر خفيفة من آن لآخر حتى تنتهي حدة الصداع . 
 

صداع الم الرأس مسكنات معدة

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