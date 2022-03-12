علاج الصداع أثناء الحمل.. تمارين منزلية وتجنب الضوضاء

يحدث صداع أثناء الحمل في أي وقت، وبشكل أكثر شيوعًا خلال الثلث الأول والثالث من الحمل معظم حالات الصداع ليست مزعجة وغالبًا ما تحدث بسبب التغيرات الهرمونية وزيادة حجم الدم أثناء الحمل ويُطلق على هذا الصداع اسم الصداع الأساسي.



ومع ذلك، قد تعاني النساء الحوامل أيضًا من صداع شديد بسبب المشاكل الأساسية مثل السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم ويُطلق على الصداع الناتج عن هذه الأسباب اسم الصداع الثانوي .

كشف موقع هيلثي عن علاج الصداع أثناء الحمل.





علاج الصداع أثناء الحمل



تعتبر العلاجات المنزلية آمنة بشكل عام أثناء الحمل ؛ ومع ذلك ، يجب عليك استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل تجربتها. فيما يلي بعض العلاجات المنزلية الشائعة التي قد تساعد في تخفيف الصداع أثناء الحمل:



مارس وضعية جيدة ، خاصة خلال الثلث الثالث من الحمل عندما يزداد وزن الطفل.

قم بتغطية عينيك وأنفك بقطعة قماش دافئة لتخفيف التهابات الجيوب الأنفية والصداع.

عالج صداع التوتر بالحمام أو وضع كمادات دافئة أو باردة خلف الرقبة.

احصل على تدليك لرقبتك وكتفيك. كشفت دراسة أن الأشخاص الذين تلقوا جلسات تدليك أسبوعية يعانون

من انخفاض التوتر والقلق ومعدل ضربات القلب. كما ثبت أن التدليك يساعد في إدارة الصداع النصفي .

تقوية الرقبة والكتفين من خلال العلاج الطبيعي.

مارس تمارين خفيفة وتمشية.

تجنب الشوكولاتة والفول السوداني والخبز والجبن القديم والجلوتامات أحادية الصوديوم والقشدة الحامضة لعلاج الصداع النصفي.

تجنب الضوضاء الصاخبة ، وشاشات الكمبيوتر أو التلفزيون ، والإجهاد ، والتمارين المفرطة للصداع النصفي.

العلاجات العشبية مثل استنشاق بخار الكمون وبذور الكمون تخفف الصداع .

يعتبر استنشاق زيت اللافندر الأساسي آمنًا لتقليل الصداع النصفي أثناء الحمل.

العلاجات غير الدوائية



فيما يلي بعض العلاجات غير الدوائية التي يعتقد أنها تساعد في تخفيف الصداع :

الوخز بالإبر: تتضمن هذه التقنية تحفيز نقاط معينة في الجسم عن طريق إدخال إبر فولاذية رفيعة في الجلد ويعتقد أن هذه الإبر تتفاعل مع المرض ، وتعيد توازن الجسم ، وتطلق مواد كيميائية طبيعية تتحكم في وظائف الجسم.



العلاج بالإبر آمنًا أثناء الحمل ، ولكن يجب على ممارس مؤهل فقط القيام بذلك. تشير بعض الدراسات إلى أن الوخز بالإبر قد يساعد في تخفيف التوتر والصداع النصفي. ومع ذلك ، قد تكون هذه النتائج الإيجابية أيضًا بسبب التوقعات أو المعتقدات أو الاستجابات الوهمية.

الارتجاع البيولوجي: هذه تقنية للعقل والجسم حيث يتم رقميًا مراقبة الوظائف البدنية ، مثل معدل ضربات القلب ، واستجابة العضلات ، ونشاط الموجات الدماغية. يتم تعليم المرضى مراقبة القراءات وإنتاج السلوكيات المرغوبة للتحكم في وظائف الجهاز العصبي اللاإرادي. على سبيل المثال ، يمكن مشاركة ملاحظات درجة الحرارة والتخطيط الكهربائي للعضلات (استجابة العضلات) مع امرأة حامل مصابة بالصداع للمساعدة في السيطرة على أعراضها.

تشير العديد من الدراسات إلى أن الارتجاع البيولوجي يساعد في علاج صداع التوتر والصداع النصفي دون نتائج عكسية.