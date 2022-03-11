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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| أسباب غثيان الحمل.. وكيف تؤثر السمنة على الصحة الإنجابية للمرأة وتقليل فرص الحمل

رجيم
رجيم

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

غثيان الحمل في الليل.. الأسباب والمخاطر والعلاج

تعتبر التقلبات الهرمونية السبب الرئيسي لغثيان الحمل ليلاً أو نهاراً وقد يعيق غثيان الحمل حياتك اليومية ولكنه لا يشكل أي تهديد للأم أو الجنين.

يمكن السيطرة على غثيان الحمل عن طريق تناول وجبات صغيرة متكررة وشرب كمية كافية من السوائل والحصول على قسط كافٍ من الراحة.

وفقا لموقع هيلث إذا كنت تعاني من غثيان شديد ، فتناول  مضادات القيء التي تصرف بدون وصفة طبية بعد استشارة طبيبك.

دراسات: السمنة تؤثر على الصحة الإنجابية للمرأة وتقلل فرص الحمل

يمكن أن يكون لارتفاع مؤشر كتلة الجسم (BMI) أثناء الحمل تأثير كبير على صحتك وصحة طفلك، وإليكِ المضاعفات المحتملة لإصابتك بالسمنة وما يمكنك القيام به لتعزيز الحمل الصحي، وفقا لموقع "مايو كلينك".

6 فوائد صحية لتناول عشبة الجنزبيل

فوائد صحية للزنجبيل  لصحتك فهو نوع من التوابل ذات الخصائص المضادة للالتهابات. قد تشمل أهم الفوائد الصحية للزنجبيل قدرته على المساعدة في تخفيف الغثيان والألم وتحسين أمراض الجهاز التنفسي وتقليل انتفاخ البطن.

 يساعد الزنجبيل أيضًا على تعزيز صحة العظام وتقوية جهاز المناعة وزيادة الشهية إليك الفوائد الصحية للزنجبيل وفقا لموقع organicfacts

 

فوائد اعشاب المورينجا .. تعالج الإجهاد والتهاب المفاصل

النيم.. عشبة يجهلها الكثيرون لها مفعول السحر في تنقية الدم

5 أنواع من الشاي تساعدك على فقدان الوزن

يعتبر  الشاي مشروبًا صحيا للغاية، حيث يمكن أن يساعد في العديد من المشكلات الصحية المختلفة، من صحة القلب إلى مستويات الطاقة وفقدان الوزن، إليك أفضل أنواع شاي التخسيس لفقدان الوزن وفقا لموقع organicfacts

أبرزها إنقاص الوزن ..3 فوائد صحية للكركم تعرفي عليها

يحتوي الكركم على مركبات نشطة بيولوجيًا تسمى curcuminoids ، وأكثرها نشاطًا هو الكركمين. الكركمين هو مادة البوليفينول المسؤولة عن لون الكركم الأصفر . وفقًا للدراسات ، يمكن أن يساعد الكركمين في علاج الأمراض الالتهابية ومتلازمة التمثيل الغذائي والتهاب المفاصل والقلق وفرط شحميات الدم. تظهر الأبحاث الحديثة أن الكركمين قد يساعد في إنقاص الوزن أيضًا. إليك الفوائد الصحية للكركم وفقا لموقع organicfacts.

موقع صدى البلد مجالي المرأة والصحة الأخبار المهمة الساعات الماضية health Fitness

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