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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 فوائد صحية لتناول عشبة الجنزبيل

جنزبيل
جنزبيل

فوائد صحية للزنجبيل  لصحتك فهو نوع من التوابل ذات الخصائص المضادة للالتهابات. قد تشمل أهم الفوائد الصحية للزنجبيل قدرته على المساعدة في تخفيف الغثيان والألم وتحسين أمراض الجهاز التنفسي وتقليل انتفاخ البطن.

 يساعد الزنجبيل أيضًا على تعزيز صحة العظام وتقوية جهاز المناعة وزيادة الشهية إليك الفوائد الصحية للزنجبيل وفقا لموقع organicfacts

1- يخفف الغثيان

 الزنجبيل قد يساعد في تخفيف الغثيان أثناء الحمل ، ولكن لم يُنظر إليه على أنه فعال في علاج مشاكل القيء. بشكل ملحوظ ، لم تظهر أي آثار جانبية ، وهو عامل مهم عند علاج النساء الحوامل.

2- يعالج نزلات البرد والانفلونزا


 الزنجبيل الطازج يظهر خصائص محتملة مضادة للفيروسات ضد التهابات الجهاز التنفسي. يمكن استخدامه على شكل شاي للتخفيف من التهاب الحلق والسعال. 

3- يساعد في الهضم

 

الزنجبيل فاتح للشهية أو فاتح للشهية لأنه يمكن أن يحفز الشهية أثناء تحضير الجهاز الهضمي لتدفق الطعام. يعمل بشكل جيد كمادة طارد للريح ، وبالتالي يساعد في انتفاخ البطن. [9]

4-قد يكون علاجا لقرحة المعدة


قد يمنع الزنجبيل حدوث القرحة التي تتميز بشكل عام بالنزيف والتهيج الحاد في المعدة. 

5-يقلل من آلام التهاب المفاصل

من المعروف أن الزنجبيل يعزز صحة العظام ويخفف آلام المفاصل المرتبطة بالتهاب المفاصل. قد يحتوي على جينجيرول ، الذي له خصائص قوية مضادة للالتهابات. يمكن أن يحسن الحركة في هشاشة العظام والتهاب الركبة والتهاب المفاصل الروماتويدي 

6- يخفف الربو


يستخدم الزنجبيل تقليديا كدواء محتمل لعلاج اضطرابات الجهاز التنفسي. كما قامت الدراسات الحديثة بإعارة خصائصها المحتملة المضادة للالتهابات.

القيء

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