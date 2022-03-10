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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها إنقاص الوزن ..3 فوائد صحية للكركم تعرفي عليها

كركم
كركم

يحتوي الكركم على مركبات نشطة بيولوجيًا تسمى curcuminoids ، وأكثرها نشاطًا هو الكركمين. الكركمين هو مادة البوليفينول المسؤولة عن لون الكركم الأصفر . وفقًا للدراسات ، يمكن أن يساعد الكركمين في علاج الأمراض الالتهابية ومتلازمة التمثيل الغذائي والتهاب المفاصل والقلق وفرط شحميات الدم. تظهر الأبحاث الحديثة أن الكركمين قد يساعد في إنقاص الوزن أيضًا.إليك الفوائد الصحية للكركم وفقا لموقع organicfacts

1-قد يساعد في إنقاص الوزن

خصائص الكركم المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات ، ويرجع ذلك أساسًا إلى مركب الكركمين ، هي المسؤولة عن فقدان الوزن. 

أشارت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن الكركمين يمكن أن يحد من زيادة الوزن ويحسن حساسية الأنسولين. 

2-قد يقلل من الالتهابات المزمنة


الكركم غني بمركبات البوليفينول التي تحارب الالتهاب المزمن في الأنسجة الدهنية في الجسم. عادة ما توجد مشاكل الالتهاب المزمن هذه في الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن.

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3- إنقاص الوزن

يمكن أن يقلل الكركمين والبيبيرين من دهون الجسم ويمكن أن يعزز البيبرين ، وهو مكون نشط في الفلفل الأسود ، امتصاص الكركمين بنسبة 2000٪ تقريبًا ، وعند الجمع بينهما يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

 وجدت دراسة أجريت على الحيوانات عام 2015 أن مزيجًا من الكركمين والبيبيرين قد يزيد من فقدان الدهون في الجسم ويثبط علامات الالتهاب الناتجة عن اتباع نظام غذائي عالي الدهون. هذا هو السبب الذي يجعل الكركم والفلفل الأسود مزيجًا جيدًا لفقدان الوزن. 

ما مقدار الكركم الذي يجب أن أتناوله يوميًا لفقدان الوزن؟


إذا كنت تحاول إنقاص وزنك ، فمن الأفضل استخدام الحليب الخالي من الدسم بدلاً من الحليب كامل الدسم   وتخفيفه  بالماء لتقليل عدد السعرات الحرارية ثم إضافة الكركم والفلفل الأسود المطحون والزنجبيل لأن لهما تأثيرًا حراريًا عاليًا على الجسم.

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