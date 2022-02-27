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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش مجرد توابل.. تعرف على فوائد أوراق الغار

ورق الغار
ورق الغار

أوراق الغار هو نوع من التوابل يستخدم عادة لتذوق الحساء وأطباق اللحوم نظرًا لنكهته العشبية الخفيفة. 

تزيد أوراق الغار من كمية الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة في الطبق، وإليكم فوائد أوراق الغار.

 

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1- صحة الجهاز المناعي

تعتبر أوراق الغار مصدرًا جيدًا لفيتامين أ وفيتامين ب 6 وفيتامين سي، ومن المعروف أن هذه الفيتامينات تدعم نظام المناعة الصحي .

2- مساعدات الجهاز الهضمي

يمكن أن يساعد شاي أوراق الغار في تخفيف نوبات اضطراب المعدة، يعتبر الشاي أيضًا عطريًا جدًا ، مما قد يساعد في تخفيف ضغط الجيوب الأنفية أو انسداد الأنف.

3- يقلل من عوامل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2

أظهرت إحدى الدراسات أن تناول 1 إلى 2 جرام من أوراق الغار يوميًا لمدة ثلاثين يومًا ساعد في تقليل خطر الإصابة بالنوع 2 من مرض السكري وأمراض القلب.

 

 

 

أوراق الغار فوائد ورق الغار الجهاز المناعي الجهاز الهضمي السكري

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