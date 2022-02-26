تساعد على النمو وتقوي المناعة.. اكتشف فوائد الفراولة للأطفال

الفراولة فاكهة غنية بالعناصر الغذائية غنية بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة. ولكن نظرًا لكونها حمضية ، فقد يرغب الآباء في معرفة متى يمكن للأطفال تناول الفراولة؟ لحسن الحظ ، يمكنك جعل الفراولة جزءًا من نظام فطام الطفل يمكن أن تساهم الفاكهة في تلبية احتياجاتهم الغذائية العامة ، وتعزيز صحتهم ودعم نموهم وتطورهم.

كشف موقع هيلثي فوائد الفراولة للأطفال .

فوائد الفراولة للأطفال

تحتوي الفراولة على العديد من العناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيًا التي تفيد الصحة بمرور الوقت. فيما يلي نظرة موجزة عن بعض هذه الفوائد المحتملة .

يرطب الطفل: تحتوي 18 جرامًا من الفراولة على 16.4 جرامًا من الماء ، مما يجعل الفراولة واحدة من أكثر الفواكه المرطبة التي يمكن أن تقدمها لطفلك. يتمتع الأطفال بجسم حساس للغاية ويمكن أن يصاب بالجفاف بسهولة. لذلك ، يمكن أن تساهم تغذية الفراولة للأطفال في احتياجاتهم المائية اليومية وتضمن ترطيبًا مثاليًا.

يدعم صحة الجهاز الهضمي: الفراولة فاكهة ليفية. يحتاج الأشخاص عبر الفئات العمرية ، بما في ذلك الأطفال ، إلى الألياف لزيادة حجم حركة الأمعاء وتنعيمها ، مما يمنع الإمساك. يمكن أن تعمل الألياف الموجودة في الفراولة أيضًا بمثابة مادة حيوية (غذاء للبكتيريا الصحية) يمكن أن تساعد البروبيوتيك (البكتيريا الصحية) على الازدهار.



يقوي جهاز المناعة: الأطفال لديهم جهاز مناعة غير ناضج ، ويجب أن يستهلكوا طعامًا صحيًا لجعله قويًا. تعتبر الفراولة مصدرًا ممتازًا لفيتامين C والمواد الكيميائية النباتية ، مثل الأنثوسيانين والأحماض الفينولية. تمتلك هذه المركبات خصائص مضادة للأكسدة تقوي جهاز المناعة وتساعد الأطفال على محاربة الالتهابات والأمراض.

يساعد على النمو الشامل: تحتوي الفراولة على حمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم والحديد. تساعد هذه العناصر الغذائية وظائف فسيولوجية مختلفة وهي ضرورية للنمو الصحي. على سبيل المثال ، يمكن أن يساعد حمض الفوليك في الفراولة في النمو الخلوي ، بينما يساعد البوتاسيوم والمغنيسيوم في الحفاظ على توازن الإلكتروليت.