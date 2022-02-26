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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تساعد على النمو وتقوي المناعة.. اكتشف فوائد الفراولة للأطفال

الفراولة
الفراولة

الفراولة فاكهة غنية بالعناصر الغذائية غنية بالفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة. ولكن نظرًا لكونها حمضية ، فقد يرغب الآباء في معرفة متى يمكن للأطفال تناول الفراولة؟ لحسن الحظ ، يمكنك جعل الفراولة جزءًا من نظام فطام الطفل يمكن أن تساهم الفاكهة في تلبية احتياجاتهم الغذائية العامة ، وتعزيز صحتهم ودعم نموهم وتطورهم.

كشف موقع هيلثي  فوائد الفراولة للأطفال .

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فوائد الفراولة للأطفال 

تحتوي الفراولة على العديد من العناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيًا التي تفيد الصحة بمرور الوقت. فيما يلي نظرة موجزة عن بعض هذه الفوائد المحتملة .

يرطب الطفل: تحتوي 18 جرامًا من الفراولة على 16.4 جرامًا من الماء ، مما يجعل الفراولة واحدة من أكثر الفواكه المرطبة التي يمكن أن تقدمها لطفلك. يتمتع الأطفال بجسم حساس للغاية ويمكن أن يصاب بالجفاف بسهولة. لذلك ، يمكن أن تساهم تغذية الفراولة للأطفال في احتياجاتهم المائية اليومية وتضمن ترطيبًا مثاليًا.

يدعم صحة الجهاز الهضمي: الفراولة فاكهة ليفية. يحتاج الأشخاص عبر الفئات العمرية ، بما في ذلك الأطفال ، إلى الألياف لزيادة حجم حركة الأمعاء وتنعيمها ، مما يمنع الإمساك. يمكن أن تعمل الألياف الموجودة في الفراولة أيضًا بمثابة مادة حيوية (غذاء للبكتيريا الصحية) يمكن أن تساعد البروبيوتيك (البكتيريا الصحية) على الازدهار.


يقوي جهاز المناعة: الأطفال لديهم جهاز مناعة غير ناضج ، ويجب أن يستهلكوا طعامًا صحيًا لجعله قويًا. تعتبر الفراولة مصدرًا ممتازًا لفيتامين C والمواد الكيميائية النباتية ، مثل الأنثوسيانين والأحماض الفينولية. تمتلك هذه المركبات خصائص مضادة للأكسدة تقوي جهاز المناعة وتساعد الأطفال على محاربة الالتهابات والأمراض.

يساعد على النمو الشامل: تحتوي الفراولة على حمض الفوليك والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم والحديد. تساعد هذه العناصر الغذائية وظائف فسيولوجية مختلفة وهي ضرورية للنمو الصحي. على سبيل المثال ، يمكن أن يساعد حمض الفوليك في الفراولة في النمو الخلوي ، بينما يساعد البوتاسيوم والمغنيسيوم في الحفاظ على توازن الإلكتروليت.

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