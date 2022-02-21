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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير الأرز باللبن بصوص الفراولة

الارز باللبن
الارز باللبن

الأرز باللبن من الحلويات المميزة عند العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الأرز باللبن بالكثير من الوصفات المختلفة.

 

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وإليك طريقة تحضير الأرز باللبن بصوص الفراولة.

مقادير الأرز باللبن بصوص الفراولة

أرز

لبن 

سكر 

نشا 

لصوص الفراولة:

2 كوب فراولة حلقات 

نصف كوب سكر 

قشطة بلدي  للتقديم

طريقة تحضير الأرز باللبن بصوص الفراولة

1- في حلة يرفع الأرز مع اللبن على النار حتى يسلق

2- ثم ذوبي السكر والنشا في قليل من اللبن البارد ويضاف للحلة مع استمرار التحرك حتى الحصول على قوام سميك

3- ضعي الأرز باللبن في كاسات التقديم

4- للصوص: يرفع السكر والفراولة على النار حتى تمام التجانس والحصول على صوص سميك

5- ضعي الصوص فوق الأرز بالبن

6- ثم تزين الكاسات بالقشطة، ويقدم الأرز باللبن باردا

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