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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير بودينج الطوفي

بودينج الطوفي
بودينج الطوفي

بودينج الطوفي من الحلويات الخفيفة التي يفضلها الأطفال، ويمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وإليك طريقة بسيطة وسهلة لتحضير بودينج الطوفي بالخطوات.

 

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مقادير بودينج الطوفي

للأرضية

واحد وربع كوب دقيق 

ربع كوب سكر بني 

100 جرام زبدة مذوبة 

بيضة 

نصف كوب لبن 

2 ملعقة كبيرة شربات 

للصوص:

نصف كوب سكر بني 

ملعقة ونصف كبيرة نشا ذرة 

3 ملعقة كبيرة شربات 

2 كوب ماء مغلي 

طريقة تحضير بودينج الطوفي

1- كرملي السكر على النار ثم يذوب نشا في ماء.

2- اخفقي البيض والسكر البني والشربات والزبدة ثم يضاف الدقيق.

3- افردي الخليط في بيركس ثم يضاف صوص الطوفي على الوجه.

4- ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 إلى 45 دقيقة

5- ويقدم بودينج الطوفي بالهنا

 

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