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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير البراونيز بزبدة الفول السوداني

البراونيز
البراونيز

هل أنت من عشاق تناول كيكة البراونيز يمكن تحضيرها بوصفة سهلة سريعة بالمقادير والخطوات  إليك طريقة تحضير البراونيز زبدة الفول السوداني وفقا لموقع “momjunction”

المقادير

1 كوب دقيق الشوفان
نصف كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى
نصف كوب حليب غير ألبان
نصف كوب زبدة فول سوداني غير محلاة
نصف كوب سكر جوز الهند
كوب رقائق شوكولاتة نباتية
5 ملاعق كبيرة ماء
2 ملعقة كبيرة مسحوق بذور الكتان
1 ملعقة صغيرة معجون فول فانيليا
نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر
نصف ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

1-سخني الفرن إلى 176 درجة مئوية.
2-يُمزج مسحوق بذور الكتان والماء في وعاء صغير. تخلط جيدا وتترك جانبا لمدة خمس دقائق لتكثيف قوامها.
3-في هذه الأثناء ، اخفقي دقيق الشوفان ومسحوق الكاكاو والبيكنج باودر والملح في وعاء كبير حتى تمتزج جيدًا. بعد ذلك ، 4-شكلي حفرة في وسط الوعاء وأضيفي الحليب غير المصنوع من منتجات الألبان وزبدة الفول السوداني وسكر جوز الهند وخلاصة الفانيليا ومزيج بذور الكتان. تخلط جيدا حتى تتشكل عجينة سميكة.
5-اطوي رقائق الشوكولاتة واسكبي الخليط في صينية خبز مدهونة بالزبدة ، وزعيها بالتساوي باستخدام ملعقة. اخبزي لمدة 20 إلى 22 دقيقة.
6-بمجرد الانتهاء من ذلك ، انقل صينية الخبز إلى رف سلكي لتبرد. قطّعي الكعكة إلى شرائح بسماكة ثلاث إلى أربع سم وقدميها. 

7-احفظي ما تبقى من البراونيز في وعاء محكم الغلق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى خمسة أيام.

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