في 5 دقائق.. حضري وصفات حلوى سريعة وغير مكلفة

حلويات سريعة يمكن يمكنك تحضيرها من مطبخك بتكفة أقل ومذاق شهى ومختلف إليك طريقة عمل التشيز كيك وبودينج الموز بمذاق مختلف بالمقادير والخطوات وفقا لموقع "boldsky"

وصفة حلوى التشيز كيك

سوف تحتاجين:

12 بسكويت ويفر بالفانيليا

2 بيض

2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

عبوة واحدة من الجبن الكريمي

1 علبة حشوة فطيرة الكرز



الوصفة بالخطوات :

1-سخني الفرن إلى 200 درجة وغطي علب المافن بورق الزبدة. ضعى طبقة من بسكويت الفانيليا في كل قالب مافت.

2-في وعاء متوسط ​​الحجم ، اخفقي جبنة الكريمة حتى تصبح طرية ورقيقة.

3-أضيفي عصير الليمون والسكر والبيض واخفقي حتى تمتزج جيدًا.

4-يُملأ كل كوب خَبز 2/3 ممتلئًا بخليط الكريما

5-يُخبز في فرن مسبقًا لمدة 17 دقيقة مسبقا وتركه ليبرد لبضع دقائق قبل التزيين.

6-بعد أن تبرد التشيز كيك ، ضعي فوقها الحشوة ، وضعي الكريمة المخفوقة عليها.



حلوى بودينج الموز



سوف تحتاجين:

1 كيس جبن كريمي

1 وعاء من الكريمة المخفوقة المجمدة ، مذاب

1 علبة حليب مكثف

½ عبوة من رقائق الفانيليا

1 عبوة من خليط بودنج الفانيليا الفوري

3 أكواب حليب بارد

1 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

4 حبات موز مقطعة إلى شرائح

الوصفة بالخطوات :

1-في وعاء كبير الحجم ، اخفقي جبنة الكريمة حتى تصبح طرية ورقيقة.

2-يُضاف مزيج البودينج والحليب المكثف وخلاصة الفانيليا والحليب البارد حتى يصبح المزيج ناعمًا أضعاف نصف الطبقة المخفوقة.

3-يُبطن طبق برقائق الفانيليا و شرائح الموز بالتساوي فوقه.

4-يُسكب مزيج البودينج ويُسكب فوقها ما تبقى من الكريمة المخفوقة.

5-يبرد لبضع ساعات قبل التقديم. هذه أفضل وصفة حلوى صحية للمراهقين لتجربتها أولاً.

