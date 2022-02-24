حمدي رزق يقطف الفراولة ويأكل منها بمزارع النوبارية..فيديو

خصص الإعلامي حمدي رزق، حلقة اليوم من مزارع النوبارية، وتم تخصيصها عن “محصول الفراولة المصري” المميز، وقام بقطف بعض من الفراولة وتناولها على الهواء.

وقال المهندس أحمد شوقي، مهندس إنتاج بمزارع النوبارية، خلال لقاء له ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، ‘إن الفراولة المصرية لها ميزة كبيرة ، وهي الطعم واللون والرائحة ونسبة السكر التي تحتويها.

وتابع مهندس إنتاج بمزارع النوبارية، أن مواصفات الفراولة الجيدة، هي أن تكون حمراء كاملة اللون، وأن يتم إمساكها بطريقة معينة، حتى لا يتم التأثير على حبة الفراولة.

وأشار شوقي إلى أنه يتم التأكيد من حبات الفراولة خاصة التي يتم تصديرها، بحيث يتم التأكد من ان حبة الفراولة خالية من أي عيوب.