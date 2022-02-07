عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

النيم.. عشبة يجهلها الكثيرون لها مفعول السحر في تنقية الدم

أوراق النيم
أوراق النيم

يستخدم مسحوق النيم، لعلاج الأمراض الجلدية، وتحسين صحة الجلد والشعر، والمساعدة في تطهير الكبد. 

وهذا المسحوق العشبي متوفر في معظم متاجر التجميل وكذلك عبر الإنترنت، يمكنك صنعه بسهولة في المنزل وإليك أبرز فوائده لصحتك وجمالك يقدمها موقع “organicfacts”.

فوائد النيم 


 تحتوي أوراق النيم، على مركبات الفلافونويد البوليفينول مثل كيرسيتين وبيتا سيتوستيرول. من المعروف أن هذه المركبات القوية لها خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا.

 يمكنك استخدام البودرة العشبية لعمل أقنعة وجه منزلية ، وللعناية بالشعر ، ولتنقية الدم ، ولتعزيز مستويات المناعة ومن المعروف أن مسحوق النيم يساعد على إشراق البشرة.

5 أمراض جلدية تظهر على البشرة بعد الإصابة بـ كورونا

استشاري أمراض جلدية توضح أبرز تقنيات تجميل الوجه


إليك الفوائد الصحية الآخرى لأوراق النيم لصحتك
 

1-العناية بالجلد


يمكن استخدام النيم ، بخصائصه القوية المضادة للالتهابات ، لتهدئة الطفح الجلدي والتهيج والحروق والالتهابات .

للحصول على قناع الوجه  للبشرة المتألقة، اخلطي ملعقتين كبيرتين من مسحوق النيم وملعقتين كبيرتين من مسحوق خشب الصندل وملعقة كبيرة من ماء الورد واصنعي قناع متجانس .

يمكنك إضافة القليل من الماء إذا لزم الأمر ووضعه على وجهك لمدة عشر دقائق واغسليه بالماء البارد. 

 

2-العناية بالشعر


غالبًا ما تستخدم بودرة النيم للتخلص من قشرة الرأس بشكل طبيعي نظرًا لخصائصها المضادة للفطريات. 

يمكنك خلط 3 ملاعق كبيرة من مسحوق النيم مع الماء لعمل معجون سميك وتطبيقه على فروة رأسك. اتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه جيداً. 

3- منقي الدم
 

أظهرت الدراسات أن النيم له طعم مر ، مما يساعد على خلق توازن  في وظائف الجسم.  يمكن للمسحوق العشبي ، عند تناوله بجرعات صغيرة تحت إشراف الطبيب ، أن يساعد في تطهير الكبد وتحسين الصحة العامة كما أنه يعمل كمقوي طبيعي للمناعة عن طريق إزالة السموم من الجهاز الهضمي. 

آثار جانبية
 

يجب تجنب إعطائه للرضع أو الأطفال لأن  النيم يمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة مثل نوبات التشنج أو فقدان الوعي و قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو. 

مسحوق النيم الجلد تطهير الكبد فوائد النيم أقنعة وجه أقنعة وجه منزلية المناعة

موضوعات متعلقة

رعاية مرضى الكبد: 51 جراحة حقن شرياني لأورام الكبد مجانا لغير القادرين

استشاري جراحات السمنة: تحويل المسار تساهم في علاج تدهن الكبد وانقطاع النفس

ترشيحاتنا

صلاة العشاء قبل الفجر.. 50 حقيقة لمن يؤخرها حتى هذا الوقت

فرنسي الجنسية.. فيفا يعلن حكم مباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية

اتحاد الكرة: لا صوت يعلو فوق الصعود لكأس العالم .. كل طلبات كيروش مجابة

لأمير تشارلز يجلس على العرش.. في هذا الوقت

في ذكرى وفاة الاعلامية سهير الإتربي.. تعرف على أهم محطاتها في التليفزيون المصري

لمدة 3 ساعات.. قطع المياه عن بعض مناطق دمياط.. اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

شاهد مباراة مصر والسنغال مجانا.. تردد القنوات الناقلة

القناة الجزائرية تعلن نقل نهائي مصر والسنغال بكأس أمم أفريقيا

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

مصر ضد السنغال..«كاف» يمنع كيروش من التواجد مع المنتخب في غرف الملابس

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

بيتجنن لما بيشوف دم..دافع نفسي مثير وراء مقتل أسرة كاملة في مذبحة الزمالك

الخوف والبرد أم النزيف.. ما السبب الطبي لوفاة الطفل ريان ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

بث مباشر مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا.. لحظة بلحظة

الطفل ريان يعيد للمصريين ذكرى زلزال 1992..أكثم سليمان شاب مصري تحت الأنقاض لأربع أيام

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

فيديو

كسبتم دعم القيادة السياسية.. رسالة عاجلة من وزير الرياضة للاعبي المنتخب.. فيديو

طلاق نهائي.. قصة انفصال سعد الصغير عن زوجته الثانية برلنتي

بعد رحيل ريان.. توسلاته أدمت القلوب.. ما مصير الطفل فواز القطيفان؟ "فيديو"

أمم أفريقيا 2022.. وزير الرياضة يصل ملعب أوليمبي لحضور مباراة مصر والسنغال

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ