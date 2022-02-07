النيم.. عشبة يجهلها الكثيرون لها مفعول السحر في تنقية الدم

يستخدم مسحوق النيم، لعلاج الأمراض الجلدية، وتحسين صحة الجلد والشعر، والمساعدة في تطهير الكبد.

وهذا المسحوق العشبي متوفر في معظم متاجر التجميل وكذلك عبر الإنترنت، يمكنك صنعه بسهولة في المنزل وإليك أبرز فوائده لصحتك وجمالك يقدمها موقع “organicfacts”.

فوائد النيم



تحتوي أوراق النيم، على مركبات الفلافونويد البوليفينول مثل كيرسيتين وبيتا سيتوستيرول. من المعروف أن هذه المركبات القوية لها خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا.

يمكنك استخدام البودرة العشبية لعمل أقنعة وجه منزلية ، وللعناية بالشعر ، ولتنقية الدم ، ولتعزيز مستويات المناعة ومن المعروف أن مسحوق النيم يساعد على إشراق البشرة.



إليك الفوائد الصحية الآخرى لأوراق النيم لصحتك



1-العناية بالجلد



يمكن استخدام النيم ، بخصائصه القوية المضادة للالتهابات ، لتهدئة الطفح الجلدي والتهيج والحروق والالتهابات .

للحصول على قناع الوجه للبشرة المتألقة، اخلطي ملعقتين كبيرتين من مسحوق النيم وملعقتين كبيرتين من مسحوق خشب الصندل وملعقة كبيرة من ماء الورد واصنعي قناع متجانس .

يمكنك إضافة القليل من الماء إذا لزم الأمر ووضعه على وجهك لمدة عشر دقائق واغسليه بالماء البارد.

2-العناية بالشعر



غالبًا ما تستخدم بودرة النيم للتخلص من قشرة الرأس بشكل طبيعي نظرًا لخصائصها المضادة للفطريات.

يمكنك خلط 3 ملاعق كبيرة من مسحوق النيم مع الماء لعمل معجون سميك وتطبيقه على فروة رأسك. اتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه جيداً.

3- منقي الدم



أظهرت الدراسات أن النيم له طعم مر ، مما يساعد على خلق توازن في وظائف الجسم. يمكن للمسحوق العشبي ، عند تناوله بجرعات صغيرة تحت إشراف الطبيب ، أن يساعد في تطهير الكبد وتحسين الصحة العامة كما أنه يعمل كمقوي طبيعي للمناعة عن طريق إزالة السموم من الجهاز الهضمي.

آثار جانبية



يجب تجنب إعطائه للرضع أو الأطفال لأن النيم يمكن أن تسبب آثارًا جانبية خطيرة مثل نوبات التشنج أو فقدان الوعي و قد يؤدي أيضًا إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو.