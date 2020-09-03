دهون الكبد.. أعراضها وأضرارها وطرق الحماية منها









1. صعوبة النوم ..عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح، قد يكون من الصعب الحصول على ليلة جيدة من الراحة.



2 . حكة الجلد ..





3. اصفرار العيون





4. مشاكل في الذاكرة





5. الإرهاق باستمرار





6. وزنك يرتفع أو ينخفض





محاربة سموم الكبد



بجانب العلامات السابقة، إليك أطعمة تساعد على التخلص من سموم الكبد يقدمها موقع Bright Side

الثوم .. يحتوي الثوم أيضًا على أرجينين، وهو حمض أميني يساعد على استرخاء الأوعية الدموية ويقلل ضغط الدم في الكبد.



زيت الزيتون ..يساعد زيت الزيتون البكر الممتاز الكبد كثيرًا عند تناوله باعتدال على التخلص من السموم فى الجسم.





البنجر ..ينظف البنجر بشكل طبيعي الدم، مما يزيد من فعالية الكبد والتخلص من السموم

حكة الجلد تعد من أولى العلامات التي تشير إلى أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح هو..يمكن أن ينشأ اصفرار العين من تليف الكبد أو الكبد الدهني أو التهاب الكبد B...عندما يفشل الكبد، يمكن أن يؤثر تراكم السموم في الدم على دماغك...يمكن أن يكون التعب المزمن أحد أعراض العديد من الأمراض، فإذا كان لديك إرهاق دون سبب محدد، فقد يكون الكبد هو سبب المشكلة...إذا كان وزنك يأخذ منعطفًا حادًا لأعلى أو لأسفل دون جهد، فقد يكون ذلك علامة على وجود دهون في الكبد.