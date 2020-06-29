AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

6 علامات يغفلها الكثير من ناس للإصابة بدهون الكبد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:12 ص
الكبد
الكبد
Advertisements
لمياء الياسين
6علامات قد تكشف أنك تعانى من الكبد الدهني وغالبًا ما لا يكون الكبد الدهني شديدًا بما يكفي للتسبب في فشل كبدي كامل ، إليك كيف تعرفين أنك تعانى من الكبد الدهنى يقدمها موقع "powerofpositivity".

اقرأ أيضا

1. أنماط نومك فوضوية
هل تعلم أن أحد الأسباب الرئيسية للحرمان من النوم هو تليف الكبد؟ عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح ، قد يكون من الصعب الحصول على ليلة جيدة من الراحة.

2. حكة الجلد
من أولى العلامات التي تشير إلى أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح هو حكة الجلد

3. اصفرار العيون
قد يكون من المخيف أن تنظر في المرآة وترى بياض عينيك مصبوغًا باللون الأصفر. ومع ذلك ، يسمى هذا اليرقان بتراكم البيليروبين في الجسم. عندما يحتوي الجسم على الكثير من البيليروبين ، سيبدأ الكبد في إفرازه. يمكن أن ينشأ اصفرار العين من تليف الكبد أو الكبد الدهني أو التهاب الكبد B.

4. لديك مشاكل في الذاكرة
هل لاحظت أنك تنسى الأشياء التي تتذكرها عادةً؟ عندما يفشل الكبد ، يمكن أن يؤثر تراكم السموم في الدم على دماغك. المصطلح السريري لهذا هو اعتلال الدماغ الكبدي ، وهي مشكلة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.

5. أنت مرهق باستمرار
يمكن أن يكون التعب المزمن أحد أعراض العديد من الأمراض فإذا كان لديك إرهاق دون سبب محدد ، فقد يكون الكبد هو سبب المشكلة.

6. وزنك يرتفع أو ينخفض
إذا كان وزنك يأخذ منعطفًا حادًا لأعلى أو لأسفل دون جهد ، فقد يكون ذلك علامة على وجود دهون في الكبد

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 أعراض تدل على الإصابة بالتهاب الكلى

إذا ظهرت على رضيعك هذه العلامات.. توجهى للطبيب فورا طفلك يعاني من اليرقان

خمول وشحوب الوجه.. أعراض زيادة الدهون على الكبد

احترس.. علامات وأعراض لكل نوع من السرطان.. عليك التوجه للطبيب فورا

يغفلها 90% من الناس.. أعراض مبكرة لمرض السكري

ترشيحاتنا

تركيا تنقل أسلحة مضادة للطائرات إلى ميليشيا الوفاق بليبيا.. صور

ريا أبي راشد تثير الجدل بشأن إجرائها عملية تجميل

أعراض مختلفة تصيب المرضى مع الموجة الثانية لكورونا

رسالة شديدة اللهجة من أحمد موسى لـ محمد ناصر على الهواء..شاهد

الصحة: تسجيل 1265 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و81 حالة وفاة

الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة خامسة من العيار الثقيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 10 دقائق.. طريقة تحضير سلطة الزبادي بالخيار

للقدر رأي آخر| رغم عشقه للقيادة.. حكاية «بول ووكر» الذي توفي في حادث سيارة

لو هترجع الجيم .. إليك أفضل طريقة لتخفيف ألم العضلات