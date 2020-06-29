6 علامات يغفلها الكثير من ناس للإصابة بدهون الكبد

6علامات قد تكشف أنك تعانى من الكبد الدهني وغالبًا ما لا يكون الكبد الدهني شديدًا بما يكفي للتسبب في فشل كبدي كامل ، إليك كيف تعرفين أنك تعانى من الكبد الدهنى يقدمها موقع "powerofpositivity".
1. أنماط نومك فوضوية
هل تعلم أن أحد الأسباب الرئيسية للحرمان من النوم هو تليف الكبد؟ عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح ، قد يكون من الصعب الحصول على ليلة جيدة من الراحة.
2. حكة الجلد
من أولى العلامات التي تشير إلى أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح هو حكة الجلد
3. اصفرار العيون
قد يكون من المخيف أن تنظر في المرآة وترى بياض عينيك مصبوغًا باللون الأصفر. ومع ذلك ، يسمى هذا اليرقان بتراكم البيليروبين في الجسم. عندما يحتوي الجسم على الكثير من البيليروبين ، سيبدأ الكبد في إفرازه. يمكن أن ينشأ اصفرار العين من تليف الكبد أو الكبد الدهني أو التهاب الكبد B.
4. لديك مشاكل في الذاكرة
هل لاحظت أنك تنسى الأشياء التي تتذكرها عادةً؟ عندما يفشل الكبد ، يمكن أن يؤثر تراكم السموم في الدم على دماغك. المصطلح السريري لهذا هو اعتلال الدماغ الكبدي ، وهي مشكلة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.
5. أنت مرهق باستمرار
يمكن أن يكون التعب المزمن أحد أعراض العديد من الأمراض فإذا كان لديك إرهاق دون سبب محدد ، فقد يكون الكبد هو سبب المشكلة.
6. وزنك يرتفع أو ينخفض
إذا كان وزنك يأخذ منعطفًا حادًا لأعلى أو لأسفل دون جهد ، فقد يكون ذلك علامة على وجود دهون في الكبد
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1. أنماط نومك فوضوية
هل تعلم أن أحد الأسباب الرئيسية للحرمان من النوم هو تليف الكبد؟ عندما لا يعمل الكبد بشكل صحيح ، قد يكون من الصعب الحصول على ليلة جيدة من الراحة.
2. حكة الجلد
من أولى العلامات التي تشير إلى أن الكبد لا يعمل بشكل صحيح هو حكة الجلد
3. اصفرار العيون
قد يكون من المخيف أن تنظر في المرآة وترى بياض عينيك مصبوغًا باللون الأصفر. ومع ذلك ، يسمى هذا اليرقان بتراكم البيليروبين في الجسم. عندما يحتوي الجسم على الكثير من البيليروبين ، سيبدأ الكبد في إفرازه. يمكن أن ينشأ اصفرار العين من تليف الكبد أو الكبد الدهني أو التهاب الكبد B.
4. لديك مشاكل في الذاكرة
هل لاحظت أنك تنسى الأشياء التي تتذكرها عادةً؟ عندما يفشل الكبد ، يمكن أن يؤثر تراكم السموم في الدم على دماغك. المصطلح السريري لهذا هو اعتلال الدماغ الكبدي ، وهي مشكلة خطيرة تتطلب عناية طبية فورية.
5. أنت مرهق باستمرار
يمكن أن يكون التعب المزمن أحد أعراض العديد من الأمراض فإذا كان لديك إرهاق دون سبب محدد ، فقد يكون الكبد هو سبب المشكلة.
6. وزنك يرتفع أو ينخفض
إذا كان وزنك يأخذ منعطفًا حادًا لأعلى أو لأسفل دون جهد ، فقد يكون ذلك علامة على وجود دهون في الكبد