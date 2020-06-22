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مرأة

بدون مضاعفات.. طبيب يكشف أفضل طريقة لعلاج أورام الكبد

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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ريهام قدري

كشف الدكتور أحمد عبدالرازق عبدالعزيز أستاذ جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بجامعة عين شمس، عن طريقة استئصال أورام الكبد، مشيرا إلى أن الكبد ينقسم تشريحيا إلى فصين أساسيين، الفص الأيمن والفص الأيسر وكل فص ينقسم إلى مجموعة فصوص فرعية، ويمكن استئصال كل فص على حدة.


وأكد الدكتور أحمد عبدالرازق، أن الاستئصال يعتبر هو الحل الأمثل لـ أورام الكبد، حيث يمكن استئصال حوالي 70-75% من الكبد بدون حدوث مضاعفات حيث إن خلايا الكبد لها القدرة على التكاثر مرة أخرى ولكن هذا يحدث فقط في حالة أن الكبد غير متليف.

أما في حالة وجود تليف للكبد، أشار إلى أن قدرة خلايا الكبد تكون على التكاثر أقل ولهذا فإن القدرة على استئصال أجزاء كبيرة من الكبد تضعف ويكون الاستئصال مقتصر فقط على الفصوص الفرعية الأصغر.

وقال الدكتور أحمد عبدالرازق، أن عمليات استئصال أورام الكبد من العمليات الدقيقة والتي يجب أن يقوم بها جراح متخصص في جراحات الكبد وتكون فى مستشفيات كبرى لديها الإمكانيات التى تجعل العملية تتم في سلاسة حتى يخرج المريض في حالة جيدة بعد جراحة كبرى.
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