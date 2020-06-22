بدون مضاعفات.. طبيب يكشف أفضل طريقة لعلاج أورام الكبد

كشف الدكتور أحمد عبدالرازق عبدالعزيز أستاذ جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بجامعة عين شمس، عن طريقة استئصال أورام الكبد ، مشيرا إلى أن الكبد

ينقسم تشريحيا إلى فصين أساسيين، الفص الأيمن والفص الأيسر وكل فص ينقسم إلى مجموعة فصوص فرعية، ويمكن

كل فص على حدة.