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مرأة

للحالات الحرجة.. عوامل تضمن نجاح عمليات استئصال الكبد دون مضاعفات

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور أحمد عبدالرازق عبدالعزيز أستاذ جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بجامعة عين شمس، إن كثير من مرضى الكبد يسأل عن  مضاعفات عمليات إستئصال الكبد، موضحا أن أي عملية لها نسبة نجاح ومضاعفات وتتوقف نسبة النجاح على عدة عوامل.

وأكد استشاري جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بطب عين شمس، أن أهم عوامل نجاح العملية بمضاعفات أقل، هي الاختيار السليم للمريض الذى سيستفيد من جراحة إستئصال الكبد، حيث يتم التقييم بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وقد يحدث مضاعفات خاصة بجراحات الكبد مثل: حدوث تدهور مؤقت في وظائف الكبد وعادة ما يتحسن بالعلاج الطبي أو حدوث تسريب للعصارة الصفراوية ودائما ما يقف التسريب في خلال أيام قليلة ونادرا ما يحتاج إلى تدخل سواء جراحي أو بالمناظير.

وشدد الدكتور أحمد عبدالعزيز، على ضرورة اختيار الطبيب المختص حتى تمر الجراحة بسلام بدون مضاعفات خطيرة، وكذلك في أماكن ومستشفيات مؤهلة لإجراء مثل تلك الجراحات الخطيرة.
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