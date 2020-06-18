لو بتعانى من سرطان الكبد.. إليك أطعمة تساعد على سرعة الشفاء

سرطان الكبد يبدأ في خلايا الكبد،و أكثر أنواع سرطان الكبد شيوعًا هو سرطان الخلايا الكبدية و سرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد والأورام الأرومية الكبدية ، أقل شيوعًا .
قدم موقع "boldsky" ابرز الأطعمة التى على تقوية المناعة وتعزيز شفائك بشكل سليم.
- البروتينات الخالية من الدهون
المواد الغذائية مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم والمكسرات وفول الصويا مفيدة للغاية لفرد يعاني من سرطان الكبد، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنظم لهذه المواد الغذائية في تعزيز نظام المناعة لديك وتعزيز الشفاء .
- الحبوب الكاملة
إن تناول دقيق الشوفان وخبز القمح الكامل والأرز البني والمعكرونة الكاملة الحبوب ليس فقط آمنًا لصحة الكبد ولكن أيضًا يساعد على تحسين مستويات طاقتك، كونها مصادر جيدة للكربوهيدرات والألياف ، ينصح الأطباء بالحبوب الكاملة للأفراد الذين يعانون من سرطان الكبد.
- فواكه
يعتبر تناول الفواكه ، وخاصة الفواكه الملونة ، مفيدًا لصحة الكبد ، لأن الفواكه مثل الجريب فروت والعنب البري والتوت البري والعنب وما إلى ذلك مفيدة لكبدك بسبب وجود مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعدك على محاربة الأمراض.
- الخضروات
على غرار الفواكه الملونة ، فإن الخضراوات الملونة غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد جسمك على مكافحة السرطان، وتشتهر الخضروات مثل الشمندر والخضروات الصليبية مثل براعم بروكسل والبروكلي والخردل بمحتواها العالي من الألياف وطعمها المميز، ووفقا للدراسات ، يمكن لهذه الخضروات أن تزيد من مستويات إنزيمات إزالة السموم وتحمي الكبد من التلف .