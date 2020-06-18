AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو بتعانى من سرطان الكبد.. إليك أطعمة تساعد على سرعة الشفاء

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:49 م
سرطان الكبد
سرطان الكبد
Advertisements
نهى هجرس
سرطان الكبد يبدأ في خلايا الكبد،و أكثر أنواع سرطان الكبد شيوعًا هو سرطان الخلايا الكبدية و سرطان القنوات الصفراوية داخل الكبد والأورام الأرومية الكبدية ، أقل شيوعًا .

 قدم موقع "boldsky"  ابرز الأطعمة التى على تقوية المناعة وتعزيز شفائك بشكل سليم.

- البروتينات الخالية من الدهون 

المواد الغذائية مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم والمكسرات وفول الصويا مفيدة للغاية لفرد يعاني من سرطان الكبد، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنظم لهذه المواد الغذائية في تعزيز نظام المناعة لديك وتعزيز الشفاء .

- الحبوب الكاملة 

إن تناول دقيق الشوفان وخبز القمح الكامل والأرز البني والمعكرونة الكاملة الحبوب ليس فقط آمنًا لصحة الكبد ولكن أيضًا يساعد على تحسين مستويات طاقتك، كونها مصادر جيدة للكربوهيدرات والألياف ، ينصح الأطباء بالحبوب الكاملة للأفراد الذين يعانون من سرطان الكبد.


- فواكه 

يعتبر تناول الفواكه ، وخاصة الفواكه الملونة ، مفيدًا لصحة الكبد ، لأن الفواكه مثل الجريب فروت والعنب البري والتوت البري والعنب وما إلى ذلك مفيدة لكبدك بسبب وجود مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعدك على محاربة الأمراض.

- الخضروات 

على غرار الفواكه الملونة ، فإن الخضراوات الملونة غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد جسمك على مكافحة السرطان، وتشتهر الخضروات مثل الشمندر والخضروات الصليبية مثل براعم بروكسل والبروكلي والخردل بمحتواها العالي من الألياف وطعمها المميز، ووفقا للدراسات ، يمكن لهذه الخضروات أن تزيد من مستويات إنزيمات إزالة السموم وتحمي الكبد من التلف .







Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مضاعفات غير متوقعة.. أهم الأسباب والأعراض لتليف الكبد.. وأفضل الأطعمة المساعدة على خطر الإصابة به

تمنع أمراضا خطيرة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الخضراوات والفواكه ذات اللون الأرجواني؟

هتحميك.. أطعمة غير متوقعة تساعد فى علاج سرطان الكبد

اكتشاف سحري.. 3 فوائد لـ الألوان الطبيعية في الفاكهة والخضروات

بعد سن الخمسين.. أطعمة لاتتخلي عنها في حياتك

أعراض وأسباب والوقاية من التهاب الكبد الوبائي

ترشيحاتنا

رغم الصلاة والصيام والزكاة.. احذر أن تكون من المفلسين يوم القيامة

فرحة عارمة وهتافات للرئيس.. شاهد لحظة وصول العائدين من ليبيا إلى مسقط رأسهم ببني سويف.. فيديو

حاتم صابر: إثيوبيا لديها قناعة بأن سد النهضة يوجد به خلل إنشائي كبير.. ولدينا القدرة على حماية أمننا المائي

غنية بفيتامين C وD وB.. أفضل 5 أكلات لتقوية المناعة

وفاء قمر داخل سيارتها فى أحدث ظهور.. شاهد

النائب حسين عشماوى يعلن تعافيه من فيروس كورونا

AdvertisementS

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

مع مراسلى الصحف الأجنبية.. وزيرا السياحة والطيران يصلان مطار الغردقة لتفقد الإجراءات الاحترازية

بعد تسببها فى انتشار كورونا بالصين.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك فى مصر

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

12 % علاوة وحافزًا يصل لـ 300 جنيه.. احسب مرتبك على حسب الدرجة بعد تصديق السيسي

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

ابنة ممدوح وافي لـ صدى البلد: أرشح محمد يوسف اوزو لتجسيد دور والدي في مسلسل أحمد زكي

وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعانى من سرطان الكبد.. إليك أطعمة تساعد على سرعة الشفاء

بفستان أوف شولدر .. مي عمر تخطف قلوب متابعيها برفقة زوجها

مثلث المهرجانات الشعبية.. أشهر سيارات شاكوش وكمال وحمو بيكا