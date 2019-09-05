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سرطان الكبد القاتل الصامت.. انتبهى لأعراضه الصادمة

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 01:07 م
سرطان الكبد
سرطان الكبد
لمياء الياسين
قال الدكتور محمد عز العرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، إن هناك أنواعا كثيرة من الأورام الخبيثة التى تصيب الكبد لكن المتعارف عليه فى مصر أننا عندما نتكلم عن سرطان الكبد فإننا نقصد الأورام الأولية لأن نسب الإصابة بها تمثل أكثر من 90 % من الأورام.

سرطان الكبد معدى

تصنف أورام الكبد إلى أربعة أقسام منها أورام أولية وتنشأ داخل خلايا الكبد الأساسية وأورام خبيثة تصيب الأوعية الدموية الموجودة بالكبد.

ويعد سرطان الكبد ليس معدى وتنشأ حالات سرطان الكبد نتيجة الالتهابات الكبد الفيروسية، أو تشمع الكبد، ويعتمد سرطان الكبد على عدة عوامل منها على حجم الورم، وتصنيف مراحله، ومدة تمايز الخلايا، وعادة ما تكون نتائج سرطانة الخلايا الكبدية غير مشجعة، حيث يمكن لـ 10 إلى 20% فقط من الحالات لن تشفى بعد استئصال للورم، وإذا لم يستأصل الورم فإنه يكون قاتل خلال 3 الى 6 شهور.

واكتشاف سرطان الكبد يأتي دائما متأخرا وذلك لعدم ظهور أعراض في وقت مبكر من الإصابة به، حيث يكون أكثر شيوعا بين الأشخاص الذين يعانون تليف الكبد، او الاشخاص الكبار في السن.

سرطان الكبد الثانوى

وقد يصاب البعض بسرطان الكبد الثانوى نتيجة أصابة عضو اخر وأنتشار الخلايا الخبيثة إلى الكبد فتكون ورم أخر ثانوى وتشمل أعراض سرطان الكبد، الالام في البطن، وفقدان الوزن غير المبرر، واليرقات، ويعتمد العلاج على مدى تقدم السرطان

سرطان الكبد والقولون

يعد سرطان الكبد والقولون الأخطر فيمكن أن يكون العلاج بالجراحة في حالات، وحالات أخرى يمكن للعلاج الإشعاعي ان يفي بالغرض، وفي حالات أخرى تصل إلى زرع الكبد، ولكنها من العلاجات المحتملة.

سرطان الكبد الخبيث وعلاجه

بعيدا عن علاج سرطان الكبد الخبيث بالجراحة والعلاج الدوائى كشفت دراسة حديثه أنه يمكن الوقاية من سرطان الكبد خاصة وأن أولئك الذين تناولوا الحبوب الكاملة في أغلب نظامهم الغذائي كان لديهم خطر أقل بنسبة 37٪، وذلك بخلاف الأشخاص الذين افتقر نظامهم الغذائي للحبوب وقد زادت نسبة إصابتهم بسرطان الكبد.

كما أن النظام الغذائي الذي يحتوي على الحبوب الصحية ونخالة القمح يمكن ان يقلل من المخاطر بنسبة 30 في المائة ، بينما قللت جراثيم المعدة بنسبة 11 في المائة

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