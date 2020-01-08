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مرأة

علاج مناعي يقضي على سرطان الكبد بنسبة تفوق الطبيعي بـ 3 مرات

الأربعاء 08/يناير/2020 - 03:02 ص
علاج سرطان الكبد
علاج سرطان الكبد
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نهى هجرس-حياة عبد العزيز-على الخشاب
صرح الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام من خلال حديثه فى المؤتمر حول أهم الاكتشافات الطبية الحديثة التى ستذكر لأول مرة لعلاج سرطان الثدى..

وتنحصر هذه الاكتشافات فى عدة نقاط وهى:-
1-استخدام العلاج المناعى لأول مرة للقضاء على أورام الكبد
2- كما توقع نسبة الشفاء بها بدرجة عالية تفوق نسب الشفاء الطبيعية بثلاث مرات
3-اكتشاف خطوط إرشادية للكشف المبكر لسرطان الثدى
4-الحرص على المتابعة المستمرة وبشكل دروى منتظم خاصة فى حالة إصابة أحد أفراد العائلة

وعقدت الجمعية الدولية للأورام على هامش مؤتمرها الدولي الثاني، مؤتمر صحفي برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر القائم بأعمال كلية طب عين شمس.

وذلك بمشاركة 12 جمعية عالمية من بينها الجمعية الأمريكية للأورام "اسكو"، والجمعية الأوروبية للأورام النسائية، والجمعية الأفريقية للأورام، والجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعي للأورام.

وتم الإعلان لأول مرة عن استخدام "العلاج المناعى لعلاج أورام الثدى، والعلاج الجينى لأورام الثدى والمبيض، والعلاجات الهرمونية الموجه حيث تزيد من نسب الشفاء في أورام الثدى المنتشرة، بالإضافة الى استخدام العلاج المناعى في أورام الخلايا الصبغية للجلد، والعلاج المناعى كخط أول لعلاج أورام الكبد.

وجاء ذلك بحضور الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الاورام كلية طب عين شمس ورئيس الجمعية الدولية لأورام الثدي وأورام النساء والعلاج المناعي، والدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام كلية طب قصر العيني، والدكتور حمدى عبد العظيم أستاذ علاج الأورام كلية طب جامعة القاهرة رئيس المشروع القومى للاكتشاف المبكر لأورام الثدى "حملة 100 مليون صحة"، والدكتورة هبة الظواهرى أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومى للأورام.
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