علاج مناعي يقضي على سرطان الكبد بنسبة تفوق الطبيعي بـ 3 مرات

صرح الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام من خلال حديثه فى المؤتمر حول أهم الاكتشافات الطبية الحديثة التى ستذكر لأول مرة لعلاج سرطان الثدى..





وتنحصر هذه الاكتشافات فى عدة نقاط وهى:-

1-استخدام العلاج المناعى لأول مرة للقضاء على أورام الكبد

2- كما توقع نسبة الشفاء بها بدرجة عالية تفوق نسب الشفاء الطبيعية بثلاث مرات

3-اكتشاف خطوط إرشادية للكشف المبكر لسرطان الثدى

4-الحرص على المتابعة المستمرة وبشكل دروى منتظم خاصة فى حالة إصابة أحد أفراد العائلة





وعقدت الجمعية الدولية للأورام على هامش مؤتمرها الدولي الثاني، مؤتمر صحفي برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، والدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر القائم بأعمال كلية طب عين شمس.





وذلك بمشاركة 12 جمعية عالمية من بينها الجمعية الأمريكية للأورام "اسكو"، والجمعية الأوروبية للأورام النسائية، والجمعية الأفريقية للأورام، والجمعية الأوروبية للعلاج الإشعاعي للأورام.





وتم الإعلان لأول مرة عن استخدام "العلاج المناعى لعلاج أورام الثدى، والعلاج الجينى لأورام الثدى والمبيض، والعلاجات الهرمونية الموجه حيث تزيد من نسب الشفاء في أورام الثدى المنتشرة، بالإضافة الى استخدام العلاج المناعى في أورام الخلايا الصبغية للجلد، والعلاج المناعى كخط أول لعلاج أورام الكبد.



