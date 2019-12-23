يجب تناولها فورًا.. 4 أطعمة صحية ومفيدة لـ مرضى سرطان الكبد

سرطان الكبد من أخطر أنواع السرطان التي تصيب الإنسان، يحتاج لأنواع من الأطعمة تحتوي على مواد غذائية، بجانب شرب الكثير من السوائل الطبيعية، بما لا يقل عن 8 أكواب ماء في اليوم الواحد.



ونقدم لكم أهم الأطعمة المفيدة لمرضى سرطان الكبد، وفقًا لموقع "boldsky".



الأطعمة الصحية لمرضى سرطان الكبد:



البروتين

المواد الغذائية مثل الدجاج والديك الرومي والسمك والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم والمكسرات وفول الصويا مفيدة للأشخاص الذين يعانون من سرطان الكبد، ويجب تنويع الوجبة الغذائية بطريقة يومية، لتحتوي على نوع من البروتين.



الحبوب

تحتوي الحبوب الغذائية على الكثير من الفوائد الطبيعية، التي تحافظ على صحة الكبد، وتعزز من صحة الجهاز المناعي، فهي مصدر جيد للكربوهيدرات والألياف الطبيعية.



الفاكهة

تعتبر الفواكه من الأطعمة الصحية للكبد، ولاسيما الأشخاص الذين يعانون من سرطان الكبد، ومن أبرز الفاكهة التوت البري والجريب فروت والعنب.



الخضراوات

تحتوي الخضراوات على مضادات للأكسدة التي تساعد الجسم على التخلص من السرطان، فهي تحتوي على الألياف الطبيعية التي تساعد على زيادة مستويات أنزيمات إزالة السموم وحماية الكبد من التلف.