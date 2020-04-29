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مرأة

هتحميك.. أطعمة غير متوقعة تساعد فى علاج سرطان الكبد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 09:34 ص
سرطان الكبد
سرطان الكبد
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نهى هجرس
التغذية عامل مهم للفرد الذي يعاني من سرطان الكبد، ويمكن أن يساعدك اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن قبل وأثناء وبعد العلاج على الشعور بتحسن والحفاظ على قوتك وتعزيز شفائك.

وكشفًا عن ما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الأطعمة التى تساعد فى علاج سرطان الكبد:

- البروتينات الخالية من الدهون
المواد الغذائية مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم والمكسرات وفول الصويا مفيدة للغاية لفرد يعاني من سرطان الكبد، ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنظم لهذه المواد الغذائية على تعزيز نظام المناعة لديك وتعزيز الشفاء 


- الحبوب الكاملة 
إن تناول دقيق الشوفان وخبز القمح الكامل والأرز البني والمكرونة الكاملة الحبوب ليس فقط آمنًا لصحة الكبد، ولكن أيضًا يساعد على تحسين مستويات الطاقة لديك، كونها مصادر جيدة للكربوهيدرات والألياف، حيث ينصح الأطباء بالحبوب الكاملة للأفراد الذين يعانون من سرطان الكبد.

- فواكه 
يعتبر استهلاك الفواكه، خاصة الفواكه الملونة، مفيدًا لصحة الكبد، لأن الفواكه مثل الجريب فروت والتوت البري والعنب وما إلى ذلك، مفيدة لكبدك بسبب وجود مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعدك على محاربة الجذور الحرة.
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