احرصي على تناولها .. أطعمة تخلص الكبد من السموم

أطعمة عديدة تساعد على تخلص الكبد من السموم موقع Bright Side يقدم قائمة بأبرز تلك الأطعمة التي تساعد على تنظيف جسمك والحفاظ على صحة الكبد إذا تم تناولها بانتظام.





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. الثوم

يحتوي الثوم على الكثير من المواد المفيدة لصحة الكبد فهو غني بالسيلينيوم ، مما يعزز تأثيرات مضادات الأكسدة ويزيل السموم من جسمك.

يحتوي الثوم أيضًا على أرجينين ، وهو حمض أميني يساعد على استرخاء الأوعية الدموية ويقلل ضغط الدم في الكبد.

-. زيت الزيتون

يساعد زيت الزيتون البكر الممتاز الكبد كثيرًا عند تناوله باعتدال على التخلص من السموم فى الجسم .

-الأوراق الخضراء

لقد ثبت أن الخضروات ذات الأوراق الخضراء تحمي و تخلص الجسم من السموم

-البنجر

ينظف البنجر بشكل طبيعي الدم ، مما يزيد من فعالية الكبد والتخلص من السموم.

- الشاي الاخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد التى تساعد على حماية الجسم من أنواع مختلفة من السرطان.