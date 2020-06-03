غسل الخضراوات والفاكهة.. 10 طرق للوقاية من أمراض الكبد





1- الإمتناع عن شرب الكحول :

بالنسبة للبالغين الأصحاء، يجب الإمتناع عن

بالنسبة للبالغين الأصحاء، يجب الإمتناع عن شرب الكحول و شرب الكحوليات بإعتدال.

2- تجنب دق الوشم :

وإذا اخترت أن يكون لديك وشم ، كن دقيقًا في النظافة والأمان عند اختيار المتجر.



وإذا اخترت أن يكون لديك وشم ، كن دقيقًا في النظافة والأمان عند اختيار المتجر.

3- أخذ اللقاح :

وإذا كنت في خطر متزايد للإصابة بالتهاب الكبد أو إذا كنت بالفعل مصابًا بأي شكل من أشكال فيروس



وإذا كنت في خطر متزايد للإصابة بالتهاب الكبد أو إذا كنت بالفعل مصابًا بأي شكل من أشكال فيروس التهاب الكبد وأمراض الكبد، فتحدث إلى طبيبك حول الحصول على لقاحات التهاب الكبد A والتهاب الكبد B.

4- استخدام الأدوية والمسكنات بحكمة :

لا تتناول الأدوية او المسكنات التي تستلزم وصفة طبية أو بدون وصفة طبية إلا عند الحاجة فقط بالجرعات الموصى بها.





5- تجنب ملامسة دماء الآخرين وسوائل الجسم :

ويمكن أن تنتشر فيروسات

ويمكن أن تنتشر فيروسات التهاب الكبد التي تتسبب في أمراض الكبد عن طريق ملامسة دم لشخص مصاب بالفيروس الكبدي او اى سوائل اخرى للجسم.

6- غسل الخضورات والفاكهة :

ويجب غسل الخضورات والفاكهة بشكل جيدة لتجنب الإصابة بـ



7- اغسل يديك جيدًا قبل تناول الطعام أو إعداده :

إذا كنت مسافرًا في دولة نامية ، فاستخدم المياه المعدنية للشرب وغسل يديك وتنظيف أسنانك. ويجب غسل الخضورات والفاكهة بشكل جيدة لتجنب الإصابة بـ أمراض الكبد إذا كنت مسافرًا في دولة نامية ، فاستخدم المياه المعدنية للشرب وغسل يديك وتنظيف أسنانك.



8- انتبه لرذاذ البخاخات :

وتأكد من استخدام هذه المنتجات في منطقة جيدة التهوية، وارتد قناعًا عند رش المبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات والطلاء والمواد الكيميائية السامة الأخرى.





9- احمي بشرتك :

عند استخدام المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية السامة الأخرى، ارتدِ قفازات وأكمام طويلة وقبعة وقناع حتى لا يتم امتصاص المواد الكيميائية من خلال بشرتك.